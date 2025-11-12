Qura Care söker sjuksköterskor för uppdrag, minst 60 000 kr i lön
2025-11-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Avesta
, Bollnäs
, Uppsala
, Borlänge
Qura Care söker nu sjuksköterskor för högavlönade uppdrag med hög flexibilitet inom kommun (hemsjukvård och särskilt boende) och primärvård. Det finns både kortare och längre uppdrag vilket gör att du kan välja ett upplägg som passar just dig.
Vi erbjuder dig:
Uppdrag i hela landet
Trygghet och frihet
Boenden och resor i samband med uppdrag
Tillgänglighet dygnet runt alla dagar i veckan
Utvecklingsmöjligheter
Utbildningsmöjligheter
Egen kontaktperson
Uppdragen tillsätts löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Du kan även skicka in en ansökan om du är nyfiken och vill veta mer.
Vid intresse maila: info@quracare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@quracare.se Arbetsgivare Qura Care AB
(org.nr 559184-0805) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
