Qura Care söker arbetsterapeuter för uppdrag, minst 65 000 kr i lön
2025-09-24
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Arvika
, Bengtsfors
, Askersund
, Örebro
Qura Care söker nu arbetsterapeuter för högavlönade uppdrag med hög flexibilitet inom kommun. Det finns både kortare och längre uppdrag vilket gör att du kan välja ett upplägg som passar just dig.
Vi erbjuder dig:
Uppdrag i hela landet
Trygghet och frihet
Boenden och resor i samband med uppdrag
Tillgänglighet dygnet runt alla dagar i veckan
Utvecklingsmöjligheter
Utbildningsmöjligheter
Egen kontaktperson
Uppdragen tillsätts löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Du kan även skicka in en ansökan om du är nyfiken och vill veta mer.
Vid frågor mejla info@quracare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info@quracare.se
