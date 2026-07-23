Quna söker Senior Fältsäljare till Dagligvaruhandeln
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2026-07-23
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Bli en del av Quna AB – Vi söker en erfaren fältsäljare!
Quna AB, ett växande företag inom dryckesindustrin, söker engagerade och resultatinriktade säljare för att förstärka vårt team! Vi säljer både vår populära kombucha och vår nya te-baserade energidryck. Vi är ett litet, dedikerat gäng som arbetar nära varandra för att skapa något stort, och vi befinner oss mitt i en expansionsfas. Vill du vara med och forma Qunas framtid?
Om jobbet:
Arbetssätt: I den här rollen kommer du att arbeta med företagsförsäljning och aktivt bygga relationer med olika företag. En stor del av din tid kommer att ägnas åt att sälja till dagligvaruhandeln, men kommer även finnas möjlighet till restauranger, caféer, kiosker, gym och andra verksamheter. Som en del av vårt säljteam arbetar du mot tydliga mål på daglig, veckovis och månadsbasis för att driva försäljningen framåt och skapa långsiktiga kundrelationer.
Dina ansvarsområden inkluderar:
● Presentera Qunas produkter för nya och befintliga kunder
● Eget ansvar över ditt egna distrikt och kunder
● Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
● Upprätthålla kontinuerlig kontakt med våra företagskunder för att säkerställa en hög kundnöjdhet
För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas erbjuder vi utbildning och kontinuerligt stöd från teamet!
Lön:
Vi erbjuder en hybridlösning som kombinerar en fast grundlön med provision!
Vi söker dig som:
● Har en passion för försäljning och kundkontakt
● Är målmedveten och motiveras av att uppnå resultat
● Har en positiv attityd och kan anpassa dig till olika försäljningssituationer
● Behärskar svenska flytande i både tal och skrift
● B-körkort
Arbetstider:
Heltid och under dagtid.
Vilka är vi?
Quna är ett innovativt mikrobryggeri i Mölnlycke som från början enbart producerade kombucha. Nu satsar vi även på våran egna energidryck och vill expandera! Bara i Västra Götaland har vi sålt till över 300 företag och 10 000 privatpersoner!. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: ullman@quna.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quna AB
(org.nr 559013-3046), http://www.quna.nu
Västberga Alle 25 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010321