Quna söker drivna utesäljare - ingen erfarenhet krävs!
Quna AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quna AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Lysekil
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom försäljning, träffa nya människor och ha ett roligt extrajobb? Då är detta något för dig!
Om jobbet
Arbetsområde: Göteborgsområdet
Arbetssätt: Du åker ut med teamet till olika villaområden, knackar dörr, bjuder på smakprov och erbjuder kunder att beställa hem vår kombucha.
Arbetstider:
Vardagar: 15:30-20:00
Helger: Möjlighet till extra pass för dig som vill tjäna mer
Vi erbjuder:
Gratis utbildning och personlig coachning.
Ett motiverande team och rolig arbetsmiljö.
Provisionsbaserad lön - du styr själv hur mycket du tjänar!
Vi söker dig som:
Är social, utåtriktad och pratar flytande svenska
Kan arbeta minst två pass i veckan
Gillar att jobba i team och vill utvecklas som säljare
Meriterande (men inget krav):
Körkort och bil
Student eller har annan sysselsättningPubliceringsdatum2025-09-25Om företaget
Vi är Quna, ett mikrobryggeri i Mölnlycke som producerar kombucha - en hälsosam och riktigt god fermenterad tedryck. Sedan start har vi blivit en av Sveriges största kombuchaproducenter, med försäljning till över 300 företag och 10 000 privatpersoner.
Låter det som något för dig?
Skicka ett personligt brev och berätta varför du passar för jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Quna AB
(org.nr 559013-3046) Kontakt
Försäljningschef
Erik Ullman ullman@quna.nu 0313376868 Jobbnummer
9525708