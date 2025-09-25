Quna söker drivna utesäljare - ingen erfarenhet krävs!

Quna AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-09-25


Vill du utvecklas inom försäljning, träffa nya människor och ha ett roligt extrajobb? Då är detta något för dig!

Om jobbet

Arbetsområde: Göteborgsområdet

Arbetssätt: Du åker ut med teamet till olika villaområden, knackar dörr, bjuder på smakprov och erbjuder kunder att beställa hem vår kombucha.

Arbetstider:

Vardagar: 15:30-20:00

Helger: Möjlighet till extra pass för dig som vill tjäna mer

Vi erbjuder:

Gratis utbildning och personlig coachning.

Ett motiverande team och rolig arbetsmiljö.

Provisionsbaserad lön - du styr själv hur mycket du tjänar!

Vi söker dig som:

Är social, utåtriktad och pratar flytande svenska

Kan arbeta minst två pass i veckan

Gillar att jobba i team och vill utvecklas som säljare

Meriterande (men inget krav):

Körkort och bil

Student eller har annan sysselsättning

Publiceringsdatum
2025-09-25

Om företaget
Vi är Quna, ett mikrobryggeri i Mölnlycke som producerar kombucha - en hälsosam och riktigt god fermenterad tedryck. Sedan start har vi blivit en av Sveriges största kombuchaproducenter, med försäljning till över 300 företag och 10 000 privatpersoner.

Låter det som något för dig?
Skicka ett personligt brev och berätta varför du passar för jobbet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Quna AB (org.nr 559013-3046)

Kontakt
Försäljningschef
Erik Ullman
ullman@quna.nu
0313376868

Jobbnummer
9525708

