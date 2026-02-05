Quality Manager Category till Johan i Hallen & Bergfalk, Göteborg
2026-02-05
Johan i Hallen & Bergfalk är specialisten som erbjuder ett omsorgsfullt urval av kött, fisk och skaldjur till restauranger och butiker. Vi har vår egen produktion där vi med hantverk och tradition tillverkat korvar och charkuterier sedan 1916! Varje dag skär vi fisk och detalj styckar och förädlar kött efter våra kunders behov. Vi har produktion, lager och kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. I Göteborg finns vi både nere i Fiskhamnen och i Partille där vårt huvudkontor och största lager ligger. Från våra lokala kontor levererar vi dagligen färskvaror till hela landet.
Som Quality Manager Category har du en central roll i att säkerställa hög och jämn kvalitet inom en av JHB:s viktigaste produktkategorier. Du ansvarar för produkt- och kategorikvalitet genom hela kedjan - från leverantör och sourcing till egen produktion och färdig produkt. Rollen är operativ, affärsnära och passar dig som trivs i vardagsnära kvalitetsarbete där snabba beslut, samarbete och kvalitet i praktiken står i fokus. Rollen är placerad i Göteborg.
Om rollen
I rollen som Quality Manager Category ansvarar du för kvalitetssäkring av produkter och produktion inom din kategori, med särskilt fokus på fisk och på Own Brand-produkter från leverantörer samt egen produktion. Du säkerställer att produkter, processer och arbetssätt uppfyller gällande lagstiftning, interna krav och kvalitetsstandarder samt att kvalitet integreras i hela sourcing- och produktionsprocessen. Du arbetar nära Category Managers, inköp, produktion och Quality Supervisors och fungerar som kvalitetspartner i det dagliga operativa arbetet.
Rollen innebär ett tydligt ansvar för att utveckla och följa upp kontrollprogram, hantera avvikelser och kundreklamationer samt säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs effektivt. Vidare har du en viktig roll i att utveckla och förvalta processer kopplade till Own Brand-management, produktgodkännande och återkallelser.
Du är även delaktig i produktutveckling och förvaltning av produktspecifikationer, tekniska datablad och märkning. Du deltar i tvärfunktionella team, stöttar och vägleder Quality Supervisors och bidrar aktivt till att driva förbättringar av arbetssätt och kvalitetsprocesser. Rollen innefattar även medverkan vid externa revisioner, myndighetsinspektioner och certifieringar samt att främja en stark kvalitets- och livsmedelssäkerhetskultur i organisationen.
Din erfarenhet
Du har en akademisk utbildning inom livsmedelsteknik, livsmedelssäkerhet eller motsvarande och flera års erfarenhet från livsmedelsindustrin, gärna inom fisk/kött. Du har arbetat med kvalitetssäkring inom färskvaror och har god förståelse för livsmedelslagstiftning samt kvalitetsstandarder såsom HACCP, GMP och FSSC 22000. Det är en fördel om du har arbetat med projektledning av förbättringsarbete och utveckling av processer och starkt meriterande om du har erfarenhet av arbete med förpackningar. Du är van att arbeta nära produktion, fatta operativa beslut och samarbeta tätt med inköp och verksamhet. God engelska i tal och skrift är en självklarhet.
Om dig
Som person är du operativ, handlingskraftig och trygg i ditt beslutsfattande. Du trivs i en snabbrörlig verksamhet med högt tempo och har förmåga att balansera kvalitet, affär och pragmatism i vardagen. Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och har lätt för att skapa förtroende i organisationen. Med ett lösningsorienterat arbetssätt och ett genuint engagemang för kvalitet bidrar du till både lönsamhet och långsiktig utveckling.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i ett expansivt företag med stark kultur, högt tempo och korta beslutsvägar. Vi gillar att jobba tillsammans, dela kunskap och utveckla både våra produkter och oss själva. Du får arbeta nära produkten och kunderna, tillsammans med kollegor som brinner för mat och försäljning. Vi 30 dagars semester, 5 000 kr i friskvårdsbidrag, personalrabatt på hela vårt sortiment, frukost och smakprovningar samt kollektivavtal.
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Johan i Hallen & Berfalk med Jerrie. Du söker rollen med CV via Jerrie.se
Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Dire på 0703-00 10 16 eller via frida.dire@jerrie.se
Annonsen kommer att vara öppen tills tjänsten är tillsatt.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Jerrie arbetar utefter en rättvis och mänsklig urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil.
