Quality Lounge SPA & Relax - söker fler medarbetare!
H.A Invest AB / Butikssäljarjobb / Örebro Visa alla butikssäljarjobb i Örebro
2026-07-23
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QUALITY LOUNGE
Quality Lounge söker fler medarbetare till vår spaanläggning. Omfattningen av tjänsten är ca 50 - 100 timmar per månad.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med en härlig arbetsmiljö.
Quality Lounge är en spaanläggning i centrala Örebro. Anläggningen invigdes 26 November 2022.
Vi sätter alltid våra gäster i fokus och vill att ett besök hos oss på Quality Lounge skall ge gästen en välbehövlig egen tid, ökat välmående och en liten guldkant på tillvaron.
Nu söker vi glada och positiva medarbetare som brinner för att ge god service och som vill vara med och ge våra gäster en minnesvärd och trevlig upplevelse hos oss.
Du arbetar självständigt, är ansvarsfull, flexibel samt har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av restaurang eller hotellbranschen men det är inget krav.
Vi söker dig som är
• Serviceinriktad
• Stresstålig
• Gillar att arbeta i grupp
• Social
• Bra svenska i tal och skrift. Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
• Ta emot beställningar, förberedning samt servering av mat och dryck.
• Städning mellan gästerna.
• Ta emot telefonsamtal och hjälpa gäster att boka vid behov.
• Övriga dagliga rutiner som påfyllning av varor mm.
• Utbildning innan påbörjad arbete.
• Arbetsintervjuer sker löpande.
Ansökningar skickas till nedan mejl,info@qualitylounge.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@qualitylounge.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare H.A Invest AB
(org.nr 559202-4243)
Hertig Karls Allé 10 (visa karta
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703 40 ÖREBRO Arbetsplats
H A Invest AB Jobbnummer
10010278