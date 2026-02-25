Quality Hotel The Weaver söker nu en Shiftleader till frukosten,
Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM är ingen dag den andra lik - tack och lov! I ena stunden serverar vi frukost till stamgästen på affärsresa, medan vi nästa stund serverar hockeylaget. Vi ser alltid till att våra hotellgäster får en välgjord hotellfrukost. Det handlar helt enkelt om att ge våra gäster den bästa möjliga starten på dagen!
Nu söker Quality HotelTM The Weaver frukostpersonal, en morgonpigg person med glimten i ögat och full kontroll över serveringen av dagens viktigaste mål.
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Rollen innefattar att se till att frukosten alltid ser fantastisk ut under hela serveringen, servera kaffe till våra hotellgäster, duka av borden och hålla ordning i frukostmatsalen
• Rollen innefattar även att förbereda inför nästa dag
• Du har ett stort servicehjärta.
• Du är med och bidrar till att avdelningen når sina uppsatta mål.
• Tjänsten innebär arbete på morgnarna och helger.
• Du har ansvar och leder och fördelar arbetet på ditt pass
Låter detta som du?
• Du älskar verkligen att träffa nya människor och skapa positiva upplevelser för gästerna.
• Du har förmågan att bemöta gästen utifrån vem gästen är och anpassa din service därefter.
• Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera allt som dagen bjuder på.
• Du är morgonpigg
• Du är sprider glädje och positiv energi runt dig
• Du är noggrann och bidrar till att minska matsvinn
• Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande.
• Att leda och ta ansvar kommer naturligt för dig
• Vi ser gärna att du har erfarenhet från hotell eller restaurangbranschen sedan tidigare
Varför välja Quality HotelTM & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality HotelTM tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
• En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
• Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra 200+ hotell.
• Fyra gratis hotellnätter varje år.
• 25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
• Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75%
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
