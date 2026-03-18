Quality Assurance Administrator till AAK Dalby - bygg nytt ledningssystem
Är du strukturerad, noggrann och brinner för dokumentation och processer? Vi söker en Quality Assurance Administrator som vill vara med och skapa ett modernt, digitalt kvalitetsledningssystem åt vår kund AAK på deras anläggning i Dalby/Staffanstorp.Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som Quality Assurance Administrator blir du en nyckelperson i utvecklingen av AAK:s nya kvalitetsledningssystem. Du ansvarar för att samla in och strukturera dokumentation, uppdatera rutiner och instruktioner samt stötta teamet vid certifieringsförberedelser. Tjänsten innebär nära samarbete med kvalitetschefen och QA-teamet, koordinering av interna möten och workshops samt säkerställande att dokumentationen följer lagkrav, standarder och riktlinjer från AAK:s globala organisation.
Tjänsten är tidsbegränsad (12 mån) och har olika omfattning under uppdragets gång:
Omfattning April 2026 - Aug 2026: 60%
Omfattting Sept 2026 - Dec 2026: 100%
Omfattning Jan 2027 - Apr 2027: 60%Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i projektet att skapa ett digitalt och användarvänligt ledningssystem. Du ansvarar för att samla in, administrera och säkerställa att all dokumentation följer lagkrav och interna standarder.
Samla in, strukturera och uppdatera dokumentation för kvalitetsledningssystemet
Administrera rutiner, instruktioner och policys samt säkerställa att de följer lagkrav och interna standarder
Koordinera interna möten, workshops och utbildningar kopplade till kvalitetsprojektet
Stötta QA-teamet vid certifieringsförberedelser och revisioner
Föreslå förbättringar för att göra dokumentation och processer mer effektiva och användarvänliga
Säkerställa att informationen är korrekt, uppdaterad och lättillgänglig för hela organisationen
Vi söker dig som
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift
God erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom kvalitet eller livsmedelsindustrin
Van vid Office-paketet och digital dokumenthantering
God förståelse för dokumentstyrning och ledningssystem
Mycket noggrann och strukturerad, med förmåga att hålla ordning i komplexa processer
God analytisk förmåga och erfarenhet av kvalitetsarbete eller liknande projekt, motsvarande en senior profil
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ledningssystem och certifieringsprocesser, t.ex. ISO 9001
Tidigare erfarenhet inom livsmedelsindustrin
Kunskap om digitala ledningssystem och processverktyg
Förmåga att driva förbättringsprojekt och bidra till förändringsarbete
Förmåga att arbeta lugnt och sansat även i stressiga situationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Stresstolerant
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "J3V64M". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
