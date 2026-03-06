Qick Scooters söker medarbetare till Norrköping
2026-03-06
Qick Scooters söker fler medarbetare till Norrköping.
Är du en pålitlig person med ett bra lokalsinne? Tveka inte på att söka!
Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. byte av batterier på urladdade urladdade scootrar samt omplacering av dessa.
Vi jobbar med löpande urval och går igenom ansökningarna under tiden som annonsen ligger ute.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@qickscooters.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ANSÖKAN - Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qick Mobility AB
(org.nr 559120-6221) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qick - Norrköping Jobbnummer
9783161