QC-kemister för framtida konsultuppdrag (Stockholm/Södertälje/Strängnäs)
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vill du ta nästa steg i karriären? Vi söker QC-kemister till framtidens Life Science-uppdrag!
Är du i början av din karriär, eller är du en senior expert inom kvalitetskontroll? Vi på Randstad Life Sciences ser en stor efterfrågan på duktiga kemister hos våra kunder i Stockholm, Södertälje och Strängnäs. Vi söker nu dig som vill arbeta som konsult och vara med och säkra kvaliteten på livsviktiga läkemedel.
Varför välja konsultlivet hos Randstad Life Sciences?
Som konsult hos oss får du det bästa av två världar: tryggheten i en stabil anställning hos världens största rekryterings- och bemanningsföretag, kombinerat med möjligheten att bygga ett brett nätverk och samla erfarenhet från branschens främsta läkemedelsbolag.
Vi samarbetar med allt från spännande biopharma-startups till globala giganter. För dig innebär det en unik chans att prova på olika företagskulturer, tekniker och roller - med oss som din partner i ryggen.
Om rollen som QC-kemist
I rollen som Quality Control Chemist arbetar du med kemiska analyser för att säkerställa att råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter uppfyller strikta kravspecifikationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analysarbete med tekniker som HPLC, GC, UV-Vis och våtkemi.
Metodvalidering och metodöverföring.
Dokumentation och avvikelsehantering enligt GMP och GDP.
Stabilitetsstudier och trendanalyser.
Vem söker vi?
Vi bygger just nu upp vår kandidatbank och söker dig på alla nivåer - från junior till senior/specialist.
Vi ser gärna att du har:
En naturvetenskaplig högskole- eller universitetsexamen (t.ex. inom kemi, kemiteknik eller farmaci).
Erfarenhet av laboratoriearbete, gärna inom reglerad miljö (GMP/GLP).
Ett noggrant och strukturerat arbetssätt med öga för detaljer.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
För seniora roller: Djupare expertis inom specifika analystekniker, koordinering eller projektledning.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Randstad Life Sciences erbjuder vi dig en dedikerad konsultchef som känner branschen och stöttar din utveckling. Du omfattas av kollektivavtal, får marknadsmässig lön, förmåner och friskvårdsbidrag - samtidigt som du får en varierad vardag där du ständigt lär dig nytt.
Placeringsorter
Vi har uppdrag hos kunder i främst Stockholm, Södertälje och Strängnäs.
Låter det intressant?
Skicka in din intresseanmälan redan idag! Eftersom detta är en proaktiv annons för framtida uppdrag går vi igenom ansökningar löpande för att kunna matcha dig så snart rätt möjlighet dyker upp.
Ta chansen att bredda ditt CV och din kompetens - vi ser fram emot att höra från dig!
Ansvarsområden
För seniora roller: Djupare expertis inom specifika analystekniker, koordinering eller projektledning.
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
