QC / Laboratorie Specialist till läkemedelsföretag i Uppsala

Academic Resource AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm
2025-12-11


Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Academic Resource AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Academic Resource söker en QC Specialist till ett läkemedelsföretag i Uppsala.
Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag på 1 år med möjlighet till förlängning.
Arbetet är på heltid och dagtid.
Start enligt överenskommelse.

Ansvarsområden:
• Utför laborativa och administrativa uppgifter enligt GMP.
• Arbetar självständigt inom ett större ansvarsområde och planerar sitt arbete inom givna ramar.
• Initierar och utreder incidenter samt representerar avdelningen i projekt och utredningar.
• Har metod- och rumsansvar samt deltar aktivt i förbättringsarbete.
• Sammanställer, kontrollerar och rapporterar resultat samt genomför rutinarbete och försöksplaner.
• Skriver och granskar rapporter, försöksplaner och dokumentation.
• Handleder medarbetare och kan ha konstruktionsansvar.
• Verkar som specialist, driver utvecklingsarbete och felsökning.
• Följer vetenskaplig och regulatorisk utveckling och omsätter den i krav och kunskapsspridning.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Kvalifikationer
• Högskoleutbildning med naturvetenskaplig/teknisk inriktning, eller flerårig arbetslivserfarenhet från likvärdig verksamhet.
• Minst 5 års erfarenhet inom sitt specialistområde
• Goda kunskaper om kraven inom sitt specialistområde
• Erfarenhet av arbete enligt GMP
• Goda PC kunskaper
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.

Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: FQS1225

we take you further

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FQS1225".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Resource AB (org.nr 556649-0917)

Jobbnummer
9639830

Prenumerera på jobb från Academic Resource AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Academic Resource AB: