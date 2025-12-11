QC / Laboratorie Specialist till läkemedelsföretag i Uppsala
Academic Resource söker en QC Specialist till ett läkemedelsföretag i Uppsala.
Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag på 1 år med möjlighet till förlängning.
Arbetet är på heltid och dagtid.
Start enligt överenskommelse.
Ansvarsområden:
• Utför laborativa och administrativa uppgifter enligt GMP.
• Arbetar självständigt inom ett större ansvarsområde och planerar sitt arbete inom givna ramar.
• Initierar och utreder incidenter samt representerar avdelningen i projekt och utredningar.
• Har metod- och rumsansvar samt deltar aktivt i förbättringsarbete.
• Sammanställer, kontrollerar och rapporterar resultat samt genomför rutinarbete och försöksplaner.
• Skriver och granskar rapporter, försöksplaner och dokumentation.
• Handleder medarbetare och kan ha konstruktionsansvar.
• Verkar som specialist, driver utvecklingsarbete och felsökning.
• Följer vetenskaplig och regulatorisk utveckling och omsätter den i krav och kunskapsspridning.
• Högskoleutbildning med naturvetenskaplig/teknisk inriktning, eller flerårig arbetslivserfarenhet från likvärdig verksamhet.
• Minst 5 års erfarenhet inom sitt specialistområde
• Goda kunskaper om kraven inom sitt specialistområde
• Erfarenhet av arbete enligt GMP
• Goda PC kunskaper
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: FQS1225
