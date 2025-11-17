QA-rollen för dig som vill koda och påverka på riktigt!

Gigstep AB / Datajobb / Malmö
2025-11-17


Har du nyligen tagit examen - eller tar du examen i början av 2026 - och vill säkra en spännande roll där du får jobba med riktiga tekniska utmaningar? Trivs du med att koda, analysera system och hitta smarta lösningar? Då kan detta vara den perfekta starten på din karriär - som QA-testare!
Om rollen
Som QA-testare blir du en viktig del av teamet och säkerställer att produkterna håller högsta kvalitet innan de lanseras globalt. Rollen handlar inte enbart om att hitta buggar, utan om att förstå helheten, analysera detaljer och skapa smarta testlösningar tillsammans med utvecklare och andra QA-specialister.
Du arbetar i hela utvecklingsprocessen och får jobba både med manuella och automatiserade tester. Här får du koda, labba, felsöka, utforska och utmana. Som en erfaren testare uttryckte det:
"Gillar du att koda? Då ska du bli testare - inte programmerare!"
Du kommer bland annat att arbeta med:

• Systemtestning i både Windows- och Linuxmiljö

• Automatiserad och manuell testning, både scriptad och utforskande

• Tekniker såsom TCP/IP, DNS, DHCP, Proxy och testautomation

• Täta samarbeten med utvecklingsteam i en agil miljö

Vem är du?

• Kandidatexamen eller civilingenjörsexamen inom relevant tekniskt område, nyligen avklarad eller på väg i början av 2026

• Nyfiken, analytisk och vill förstå hur system fungerar - och hur de kan förbättras

• Kommunikativ och trivs med att samarbeta

• Är intreserad och vill utvecklas inom QA och testautomation


Erfarenhet av testning är meriterande - men inget krav. Din motivation och lärvilja är det vi värdesätter mest.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Gigstep där du inledningsvis är anställd hos oss, med möjlighet att på sikt gå över i en fast tjänst hos kunden.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

