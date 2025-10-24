Qa Specialist - Konsult Inom Läkemedel Till Skånestor
2025-10-24
Vi älskar det vi gör - vill du också känna så?
SKÅNESTOR är det personliga konsultbolaget. Vårt kontor finns i Lund och vi har en satellit i Helsingborg. Vi är experter inom Life Science, livsmedel samt process och produktion. Tack vare vår djupa kunskap om branschen och våra kunder kan vi inte bara matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, utan också rätt personlighet med rätt företagskultur.
Vår mission är att göra skillnad - inte bara nytta. Vi arbetar med rådgivning, projektledning, förstärkning och rekrytering. Våra tjänster stärker företag genom att tillföra djup kompetens, praktisk erfarenhet och en härlig dos energi och nytänkande perspektiv.
Som konsult hos oss är du en del av ett personligt företag där du blir sedd, uppskattad och får möjligheten att utvecklas. Vi är ett team med stark sammanhållning och en prestigelös inställning. Här är våra medarbetare nyckeln till framgång, och vi värnar om deras utveckling och trivsel.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet och jobbat inom Life Science och har kunskap och erfarenhet av relevanta regelverk och guidelines inom GMP ex 21CFR part 11, Eudralex och Annex 1.
Du har ett starkt kvalitetstänk och en passion för förbättringsarbete. Du är noggrann, strukturerad och har en nyfiken inställning med förmåga att både arbeta självständigt och i team. Du har lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter och lär dig snabbt. Med ett helikopterperspektiv ser du helheten och ser fram emot att ta dig an nya utmaningar. Du är en positiv och social person som alltid sätter kunden i fokus och trivs i tvärfunktionella team. Du är proaktiv, drivande och kommunikativ, och du hjälper gärna dina kollegor på ett prestigelöst sätt. Du delar våra värderingar: Energi, Empati & Ödmjukhet och Professionalism.
Dina kvalifikationer:
• Akademisk examen inom Life Science-relaterat område, bioteknik, kemiteknik, apotekare eller annan relevant utbildning
• Relevant arbetslivserfarenhet inom läkemedels- eller medicinteknisk industri eller motsvarande
• Gedigen erfarenhet inom kvalitetsarbete, GMP och kvalitetssledningssystem för läkemedel
• Erfarenhet av att kommunicera med myndigheter och hantera regelverksfrågor.
• Stark analytisk och problemlösningsförmåga, samt noggrannhet och strukturerad arbetsmetodik
• God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med andra
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Vidare är det meriterande om du har:
• RP/QP-behörighet
• Erfarenhet från aseptisk tillverkning
• Kunskap om förpackning och förpackningsutrustning
• Erfarenhet av kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och MDR
• Erfarenhet av läkemedel + medical device kombinationsprodukter
• LEAN-arbete eller tillämpning av GAMP5
Exempel på arbetsuppgifter:
Exempel på arbetsuppgifter kopplade till rollen som QA-Specialist konsult inom läkemedel på SKÅNESTOR (dina uppdrag anpassas till din nivå av erfarenhet och kompetens):
• Bygga, utveckla och underhålla kvalitetsledningssystem inom GDP och GMP
• Kvalitetssäkring av leverantörer
• Förbereda och delta i kund- och myndighetsinspektioner
• Granskning och godkännande av olika dokument
• Hantering av avvikelser, ändringsärenden och CAPA
• Frisläppning av produkt
• Förbättringsarbete
• Leda, planera och utföra projektaktiviteter
• Fungera som sakkunnig (RP/QP) och stödja våra kunder inom GDP/GMP/GCP
Vad vi erbjuder dig:
På SKÅNESTOR får du det bästa av två världar: tryggheten hos ett etablerat företag och flexibiliteten hos ett mindre, personligt bolag. Vi erbjuder bland annat:
• Trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
• Flexibla arbetstider och fokus på work-life balance.
• Hälsofrämjande förmåner såsom friskvårdsbidrag och regelbundna aktiviteter.
• Utvecklingsmöjligheter genom spännande uppdrag och tillgång till vårt breda kontaktnät inom branschen.
• Ett nära team med stark gemenskap, där vi stöttar och inspirerar varandra.
Om SKÅNESTOR
• Vi är ett litet, familjärt företag med en stark lokal förankring i Malmö/Lund-regionen och ett kontaktnät som konkurrerar med de största aktörerna i branschen. SKÅNESTOR är 100% ägt av grundarna - här finns inga externa intressenter eller huvudkontor på annan ort som styr oss.
• Vi tror på långsiktig utveckling och vill att våra medarbetare ska växa tillsammans med oss. Våra konsulter spelar en viktig roll i att forma företagets framtid och påverka våra satsningar framåt.
• Tillsammans skapar vi en arbetsplats som genomsyras av energi, engagemang och omtanke. Här får du möjligheten att göra skillnad - både för våra kunder och för dig själv.
Är du redo att bli en del av vårt team?
Ansök redan idag!
Kontakta mig så berättar jag mer!
Maria Gren maria.gren@skanestor.se
tel: 072 451 58 72
Läs mer om oss på www.skanestor.se Ersättning
