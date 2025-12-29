Pysslingen Förskolor Vårängen söker en erfaren förskollärare - krav på fly
Som förskollärare inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Om rollen
Vi söker en förskollärare med minst 3 års erfarenhet till förskolan Vårängen som ligger beläget bakom Huddinge sjukhus i Flemingsberg. På Vårängen arbetar vi utifrån en interkulturell profil då majoriteten av familjerna har andra modersmål än svenska. Vår kommunikation med vårdnadshavare och vår undervisning i barngrupp sker därför på både svenska och engelska.
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska och tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola ännu bättre! På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession.
Vi söker inte bara rätt kompetens - vi söker rätt person. Därför är dina personliga egenskaper viktiga för oss.
För oss är det viktigt att du som vill arbeta som förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. Genom vårt utvecklingsarbete får du utmana dina kollegor och låta dig själv utmanas och växa. Vårt arbetssätt bygger på systematiska gemensamma analyser och utifrån dem pågår ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på hög kvalitet och glädje.
Praktiska krav
• Har svensk Förskollärarutbildning med interkulturell profil
• Har Förskollärarlegitimation
• Är trygg i förskolans styrdokument
• Kan arbeta med digitala verktyg som stöd i sin undervisning
• Har mycket goda kunskaper i svenska- och engelska språket och uttrycker sig väl i tal och skrift.
• Minst 3 års erfarenhet av rollen förskollärarePubliceringsdatum2025-12-29Dina personliga egenskaper
• Ser varje möte som betydelsefullt
• Är nyfiken och medforskande
• Vill lära tillsammans med barnen
• Ser varje dag som ett lärorikt äventyr
• Är inlyssnande och respektfull
• Har en mycket god förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta och vill aktivt bidra till det kollegiala lärandet.
• Ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt.
• Har uppdraget i fokus
• Har hög social kompetens och kommunikativ förmåga
Meriterande
• Om du talar arabiska, punjabi, hindi eller urdu.
Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner och en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här.
Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Omfattning heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Tjänsten är placerad i Huddinge
Ansökan
Låter det som ett jobb för dig? Skicka in en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/. Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor är du välkommen att kontakta bitr. rektor Linn Forssén via e-post, linn.forssen@pysslingen.se
Ansökningar tas ej emot via mail.
Vill du läsa mer om förskolan? https://pysslingen.se/varangen/?utm_source=google&utm_medium=organic-gmb
Varmt välkommen med din ansökan!
