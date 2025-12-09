Pysslingen Förskolor Vålberga söker barnskötare på tidsbegränsad anställnin
2025-12-09
Som barnskötare inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Om rollen
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola ännu bättre! På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession.
För oss är det viktigt att du som vill arbeta som barnskötare hos Pysslingen Förskolor känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. En dag på förskolan är fylld av betydelsefulla möten mellan barn och pedagoger och varje möte är en del av barnets trygghet, utveckling och lärande. Vi vill därför ta tillvara detta för att göra förskolan trygg, lärorik och lustfylld för alla.
Som barnskötare hos oss vill vi att du ser hur olika barn lär på olika sätt, och har förmågan att få barnen att lära sig i alla vardagssituationer samt genom lek och fantasi utmana dem där de befinner sig. Du ska ha ett engagemang inför ditt uppdrag och ha förmågan att skapa relationer till både barn och vårdnadshavare.
Praktiska krav
• Har genomfört en barnskötarutbildning (gymnasie- eller vuxenutbildning)
• Kan arbeta med digitala verktyg
• Är trygg i förskolans styrdokument
Har goda kunskaper i svenska språket och uttrycker sig väl i tal och skrift
• Ser varje möte som betydelsefullt
• Är nyfiken och medforskande
• Vill lära tillsammans med barnen
• Ser varje dag som ett lärorikt äventyr
• Är inlyssnande och respektfull
• Har ledarförmåga och är samarbetsinriktad
• Ger och tar emot feedback konstruktivt
• Har uppdraget i fokus
Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner och en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här.
Anställningsform
Tjänsten är tidsbegränsad anställning omgående.
Omfattning75%.
Tillträde omgående.
Tjänsten är placerad i Järfälla.
Ansökan
Låter det som ett jobb för dig? Skicka en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/.
Beställ i god tid då det vanligtvis tar minst 14 dagar att få utdraget hemskickat.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor e-post ingridvictoria.zamorapettersson@pysslingen.se
Vill du läsa mer om förskolorna?https://pysslingen.se/valberga/
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Grundskolor AB
(org.nr 556035-4309) Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Jobbnummer
9635996