Pysslingen Förskolor söker timvikarier till Kungsholmen
2026-04-14
Just nu söker vi timvikarier till våra fina förskolor Nallebjörnen, Tranan och Sjötullen på Kungsholmen. Tycker du om att ha roligt på jobbet, gillar att arbeta flexibelt och är intresserad av att arbeta med barn i åldrarna 1-5? Tveka inte att skicka en ansökan till oss!
Om rollen
Som timvikarie hos oss på Pysslingen Förskolor arbetar du i barngrupper med barn i åldrarna 1-5. Behovet kan gälla både som ersättare vid kortare frånvaro med möjlighet till längre vikariat om behov uppstår. Det innebär möjlighet till ett flexibelt arbete där din tillgänglighet styr.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att genomföra aktiviteter både inomhus och mycket utomhus, samt avlasta ordinarie pedagoger med praktiska uppgifter.
Om du anställs som timvikarie ska du med kort varsel kunna rycka in som vikarie vid frånvaro av den ordinarie personalen. Det krävs därför att du är ansvarstagande och har en stor förmåga till flexibilitet, då arbetet innebär att du snabbt ska kunna anpassa dig till nya miljöer. Du har goda kunskaper i svenska språket och ska ha lätt för att både samarbeta och arbeta självständigt i ett arbetslag, samt har förmågan att tillsammans med dina medarbetare bidra till en fungerande verksamhet.
Vi söker dig som
Har en gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har en god samarbetsförmåga
Anser att varje möte är betydelsefullt
Är nyfiken och medforskande
Vill lära dig tillsammans med barnen
Är inlyssnande och respektfull
Har uppdraget och barnen i fokus
Det är meriterande om du har en examen som barnskötare och/eller tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskola.
Anställningsform
Tjänsten är allmän visstidsanställning med timlön.
Omfattning vid behov.
Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-14Så ansöker du
Låter det som ett jobb för dig? Skicka en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av tester. Du kommer få ett separat mail skickat till dig med en länk som tar dig till testet.
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Jessica via mejl jessica.leopoldson@pysslingen.se
.
Vill du läsa mer om förskolan?
Nallebjörnen
Tranan
Sjötullen
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Box 213 (visa karta
)
101 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Kontakt
Rekryterare
Linnéa Wohlin Rahmqvist linnea.rahmqvist@academedia.se Jobbnummer
9854283