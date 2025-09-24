Pysslingen Förskolor i Huddinge söker två barnskötare på tidsbegränsad anst
2025-09-24
Som barnskötare inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Om rollen
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola ännu bättre! På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession.
För oss är det viktigt att du som vill arbeta som barnskötare hos Pysslingen Förskolor känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. En dag på förskolan är fylld av betydelsefulla möten mellan barn och pedagoger och varje möte är en del av barnets trygghet, utveckling och lärande. Vi vill därför ta tillvara detta för att göra förskolan trygg, lärorik och lustfylld för alla.
Som barnskötare hos oss kommer du att arbeta med de yngsta barnen och starta upp en ny avdelning på Solängens förskola eller arbeta med de yngsta barnen på Vårängens förskola. Detta innebär att du kommer att hålla introduktioner med nya familjer och måste ha förmåga att skapa goda relationer till både barn och vårdnadshavare.
Praktiska krav
• Har genomfört en barnskötarutbildning (gymnasie- eller vuxenutbildning)
• Kan arbeta med digitala verktyg
• Är trygg i förskolans styrdokument
• Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska språket och uttrycker sig väl i tal och skrift
• Har erfarenhet av introduktioner med nya familjer
• Har erfarenhet av pedagogisk dokumentation Publiceringsdatum2025-09-24Dina personliga egenskaper
• Ser varje möte som betydelsefullt och skapar goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor
• Är nyfiken, medforskande och vill lära tillsammans med barnen
• Ser varje dag som ett lärorikt äventyr
• Är inlyssnande och respektfull
• Har ledarskapsförmåga och är samarbetsinriktad
• Ger och tar emot feedback konstruktivt
• Har uppdraget i fokus
Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner och en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här.
Anställningsform
Tjänsterna är visstidsanställningar
Omfattning deltid
Tillträde from 1 nov 2025
Tjänsterna är placerade på Sjövägen 26 eller Hörselslingan 4 i Huddinge
Ansökan
Låter det som ett jobb för dig? Skicka en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/.
Beställ i god tid då det vanligtvis tar minst 14 dagar att få utdraget hemskickat.Kontaktuppgifter för detta jobb
Inga ansökningar tas emot via mail, men har du frågor är du välkommen att kontakta rektor Linn Forssén via e-post, linn.forssen@pysslingen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
