Pysslingen Förskolor Hovslagaren söker en förskollärare på
2026-01-27
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Som förskollärare inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Om rollen
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola ännu bättre! På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession.
För oss är det viktigt att du som vill arbeta som förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. Genom vårt utvecklingsarbete får du utmana dina kollegor och låta dig själv utmanas och växa. Vårt arbetssätt bygger på systematiska gemensamma analyser och utifrån dem pågår ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på hög kvalitet och glädje.
Praktiska krav
• Har förskollärarlegitimation
• Är trygg i förskolans styrdokument
• Kan arbeta med digitala verktyg
• Har goda kunskaper i svenska språket och uttrycker sig väl i tal och skrift
• Ser varje möte som betydelsefullt
• Är nyfiken och medforskande
• Vill lära tillsammans med barnen
• Ser varje dag som ett lärorikt äventyr
• Är inlyssnande och respektfull
• Har en mycket god förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta och vill aktivt bidra till det kollegiala lärandet.
• Ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt.
• Har uppdraget i fokus
Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner och en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här.
Anställningsform
Tjänsten är på visstid.
Omfattning100%.
Tillträde omgående.
Tjänsten är placerad i Järfälla.
Ansökan
Låter det som ett jobb för dig? Skicka in en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/.
Beställ i god tid då det vanligtvis tar minst 14 dagar att få utdraget hemskickat.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor Ingrid Zamora Pettersson e-post ingridvictoria.zamorapettersson@pysslingen.se
Vill du läsa mer om förskolan? https://pysslingen.se/hovslagaren/
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
