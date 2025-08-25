Pysslingen Förskolor - Nacka/Hammarby sjöstad söker vikarierande barnskötar
Pysslingen Förskolor och Skolor AB / Barnskötarjobb / Nacka Visa alla barnskötarjobb i Nacka
2025-08-25
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pysslingen Förskolor och Skolor AB i Nacka
, Örebro
, Motala
, Västerås
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för våra barn på Pysslingen Förskolor?
Vi strävar efter att ge varje barn på vår förskola de bästa förutsättningarna att må bra, växa, utvecklas, lära nytt och bli självständiga individer. Någonting som vi tycker är det viktigaste och roligaste som finns att arbeta med!
Snart växer vi och därför söker vi just nu nya stjärnor till några av våra arbetslag på förskolorna Smörblomman, Hedvigslund, Järven och Sjöstaden.
Vem är du?
Vi söker barnskötare som lägger vikt vid dagens alla möten. Du som söker vill vara med och göra skillnad varje dag, för varje barn. Du vill vara med på resan i förskolans gränslösa möjligheter och i en miljö där vi ger varje barn utmaningar, inspiration och lust till lek och skapande. Vi söker dig som berör, är medforskande och ser möjligheterna att lära tillsammans med barn och kollegor. Du vill vara med och vidareutveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete och ser det värdefulla i att skapa en varierande didaktisk lärmiljöer tillsammans med barnen.
Vi söker dig som har en barnskötarutbildning (gymnasie- eller vuxenutbildning) eller har erfarenhet av att arbeta som barnskötare. Du känner dig trygg i att dokumentera och kommunicera och bidrar med egna tankar och idéer kring utbildningen.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med nyfikna barn som gör varje dag till en fantasifull färd. Ett arbete där du har världens viktigaste och roligaste uppdrag. Hos oss får du arbetskläder, friskvård och möjlighet till kompetensutveckling. Inom Pysslingen Förskolor har vi flera olika forum som syftar till kompetensutveckling, bland annat har medarbetarna möjlighet att utvecklas inom olika läroplansområden via våra Helpdesk (workshops och föreläsningar), via våra olika utvecklingsgrupper inom förskoleområdet och utifrån egna förslag på utveckling i samverkan med vårt ledningsteam på förskolan.
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner och en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Här kan du läsa mer om Pysslingen Förskolor i område 13www.pysslingen.se/sjostadenhttps://pysslingen.se/smorblommanhttps://pysslingen.se/jarvenhttps://pysslingen.se/hedvigslund
Anställningsform
Dessa tjänster är vikariat på mellan 70-100% som sträcker sig tom sista december2025 med möjlighet till förlängning. Tillträdesdag sker i överenskommelse med medarbetaren. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen relativt omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Har du frågor angående tjänsterna så är du välkommen att kontakta biträdande rektor Nina Strömberg, nina.stromberg2@pysslingen.se
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Pysslingen Förskolor är den del av AcadeMedia-koncernen som är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Läs gärna mer på www.pysslingen.se
eller www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pysslingen Förskolor och Skolor AB
(org.nr 556035-4309) Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Jobbnummer
9475026