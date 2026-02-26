Pysslig och omtänksam assistent sökes till kvinna i Munkedal
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Munkedal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Munkedal
2026-02-26
Vill du bli en del av ett varmt och sammansvetsat assistentgäng? Nu söker jag dig som vill arbeta som personlig assistent och hjälpa mig i min vardag!
Om mig
Jag är en kvinna i 70-årsåldern som bor i hus i Munkedal tillsammans med min sambo och vår härliga jämthund. Jag uppskattar lugn och harmoni i vardagen, och ser gärna att du är en trygg, lyhörd och glad person - gärna med glimten i ögat!
Du kommer att hjälpa mig med bland annat förflyttningar, handräckning, hygien, sjukgymnastik och samtliga hushållssysslor. Jag tycker om heminredning, blommor och allt som gör hemmet trivsamt.
Om dig
Du är rökfri och har körkort. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men det viktigaste är att du har ett gott hjärta och vilja att hjälpa till. Eftersom det finns hund i hemmet är det viktigt att du inte är allergisk eller hundrädd.
Omfattningen är ca 30% (12,5 timmar per vecka) och arbetstiderna är på kvällstid kl 15-20. Rullande schema nedan.
Vecka 1: Måndag, torsdag, fredag
Vecka 2: Lördag, söndag
Vecka 3: Måndag, torsdag
Vecka 4: Fredag, lördag, söndag
Start: 24 mars (introduktion och bredvidgång sker så snart du har möjlighet)
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Detta är ett deltidsjobb.
