Pysslig och hjälpsam personlig assistent sökes till kvinna i Munkedal!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Munkedal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Munkedal
2025-08-12
, Uddevalla
, Färgelanda
, Lysekil
, Sotenäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Munkedal
, Uddevalla
, Färgelanda
, Orust
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Nu söker jag dig som vill jobba som personlig assistent i mitt härliga assistentgäng!
Vem är jag?
Jag är en kvinna i 70-årsåldern och söker nu dig som kan hjälpa mig i vardagen. Du får gärna vara lugn, lyhörd och ha glimten i ögat! Jag behöver hjälp med förflyttningar, handräckning, sjukgymnastik och allt som har med hushållet att göra. Mina intressen är bland annat heminredning och blommor - förstås! Jag bor i hus tillsammans med min sambo och vår fina jämthund.
Vem är du?
Det är viktigt att du är rökfri och har körkort. Det är en fördel om du har erfarenhet av liknande arbeten, men det är inget krav. Eftersom det alltså finns hund i hemmet, så är det viktigt att du inte är hundrädd eller allergisk.
Tjänstens upplägg:
Omfattning: ca 50 %
Arbetstider: Pass förlagda på både dagtid (kl.7:00-15:00) och kvällstid (kl.15:00-20:00).
Start från 1 september, med möjlighet till ströpass innan dess.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Annonsens referensnummer: 1058
Ansvarig rekryterare: Jonna Ankarhem Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9454073