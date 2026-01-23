PYP Welfare Counsellor to Malmö International School
2026-01-23
Ref: 20260144
We are looking for a PYP Welfare Counsellor for Malmö International School. As an IB PYP welfare counsellor you work closely with students aged 6-11 with their psychosocial wellbeing in school. You work preventatively and proactively with measures in collaboration with teachers and other school staff. You are an active member of the MIS welfare team and our Safety Net group. You are responsible for documentation. You are a member of our welfare counsellor team. You lead professional development workshops for staff. Kvalifikationer
For this position you need to meet the requirements and merit qualifications below:
• Degree in Social Work/Socionomexamen
• Excellent competence in English
• Experience of working in IB PYP is an advantage
• Experience of working in international education is an advantage
• Experience of working with students aged 6-11
We look forward to receiving your application!
Om arbetsplatsen
Malmö International School - MIS - provides IB education in English for students aged 3-16. MIS is a place where our aim is that each and every student feels successful, appreciated and involved. The school is an international school where different cultures meet in unity, mutual respect and understanding. MIS strives to create an atmosphere where intellectual growth, personal reflection and international mindedness are the main concerns of everyone. Our primary goal is to prepare our students for lifelong learning. MIS Vision We are a community of globally minded citizens. Together we take positive action to make a difference in the world. Mission statement Malmö International School celebrates diversity and fosters holistic learning. All are encouraged to become open minded, life-long learners. We are responsible for ourselves, each other and our environments. MIS adheres to the International Baccalaureate (IB) programmes of study: PYP (including EY) and MYP. The IB Learner Profile is the core of the programmes.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Permanent employment
Omfattning: 50%
Antal tjänster: 1
Tillträde: April 2026 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Christina Hagelin christina.hagelin@malmo.se 0723-73 60 74 Jobbnummer
9700852