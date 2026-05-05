Pumpservicetekniker VA - Pumphuset i Upplands Väsby

2026-05-05


Är du praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och trivs med ett varierande arbete där du får lösa problem och arbeta nära kunder? Vill du dessutom vara en del av ett sammansvetsat team i ett företag som satsar långsiktigt? Då kan du vara vår nästa servicetekniker!
Om rollen
Som Servicetekniker med inriktning VA hos Pumphuset blir du en viktig del av vårt serviceteam. Du arbetar med felsökning, service, reparation och installation av pumpar och styrsystem hos kunder inom industri, kommunal VA-verksamhet och fastighetssektorn.
Arbetet är omväxlande och utförs både ute hos kund och i våra verkstäder. Vi arbetar med de flesta förekommande pumpfabrikat på marknaden, bland annat KSB, Sulzer, Grundfos, Wilo och Xylem/Flygt.
Till en början introduceras du i rollen genom att arbeta tillsammans med en erfaren kollega. När du känner dig trygg i arbetet får du successivt större ansvar - med möjlighet att på sikt ta en ledande roll i uppdrag och team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Felsökning, service och reparation av pumpar och styrsystem

Installation och underhåll av VA-relaterad utrustning

Arbete både ute hos kund och i verkstad

Dokumentation och rapportering av utfört arbete i affärssystem

Bidra till hög kundnöjdhet genom professionellt och serviceinriktat bemötande

Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har ett genuint tekniskt intresse. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom du är Pumphusets ansikte utåt är det viktigt att du är social, kommunikativ och serviceinriktad.

Kvalifikationer
Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande yrkeserfarenhet

Erfarenhet av underhålls- och reparationsarbete, gärna inom pumpbranschen eller med roterande maskiner

Erfarenhet inom VA

Kunskaper inom el, styr- och reglerteknik (B-behörighet är starkt meriterande)

B-körkort

God datorvana

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Vi erbjuder

Ett omväxlande och utvecklande arbete i ett stabilt och kunnigt team

Moderna och nybyggda lokaler

Gedigen introduktion och möjlighet till långsiktig utveckling

Fina förmåner som

Friskvårdsbidrag

Massage

Hälsokontroll via företagshälsovården

Sjukvårdsförsäkring

Edenred

Fri parkering

Praktisk information

Omfattning: Heltid

Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Placering: Upplands Väsby (Stockholm)

Arbetstider:

Måndag-torsdag: 07.30-16.30

Fredag: 07.30-15.30

Urval och intervju sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken "Skicka ansökan" nedan.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Servicechef Jonathan Fiala på jonathan.fiala@pumphuset.se

