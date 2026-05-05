Pumpservicetekniker VA - Pumphuset i Upplands Väsby
Är du praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och trivs med ett varierande arbete där du får lösa problem och arbeta nära kunder? Vill du dessutom vara en del av ett sammansvetsat team i ett företag som satsar långsiktigt? Då kan du vara vår nästa servicetekniker!
Om rollen
Som Servicetekniker med inriktning VA hos Pumphuset blir du en viktig del av vårt serviceteam. Du arbetar med felsökning, service, reparation och installation av pumpar och styrsystem hos kunder inom industri, kommunal VA-verksamhet och fastighetssektorn.
Arbetet är omväxlande och utförs både ute hos kund och i våra verkstäder. Vi arbetar med de flesta förekommande pumpfabrikat på marknaden, bland annat KSB, Sulzer, Grundfos, Wilo och Xylem/Flygt.
Till en början introduceras du i rollen genom att arbeta tillsammans med en erfaren kollega. När du känner dig trygg i arbetet får du successivt större ansvar - med möjlighet att på sikt ta en ledande roll i uppdrag och team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Felsökning, service och reparation av pumpar och styrsystem
Installation och underhåll av VA-relaterad utrustning
Arbete både ute hos kund och i verkstad
Dokumentation och rapportering av utfört arbete i affärssystem
Bidra till hög kundnöjdhet genom professionellt och serviceinriktat bemötande
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har ett genuint tekniskt intresse. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom du är Pumphusets ansikte utåt är det viktigt att du är social, kommunikativ och serviceinriktad.Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande yrkeserfarenhet
Erfarenhet av underhålls- och reparationsarbete, gärna inom pumpbranschen eller med roterande maskiner
Erfarenhet inom VA
Kunskaper inom el, styr- och reglerteknik (B-behörighet är starkt meriterande)
B-körkort
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Ett omväxlande och utvecklande arbete i ett stabilt och kunnigt team
Moderna och nybyggda lokaler
Gedigen introduktion och möjlighet till långsiktig utveckling
Fina förmåner som
Friskvårdsbidrag
Massage
Hälsokontroll via företagshälsovården
Sjukvårdsförsäkring
Edenred
Fri parkering
Praktisk information
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Upplands Väsby (Stockholm)
Arbetstider:
Måndag-torsdag: 07.30-16.30
Fredag: 07.30-15.30
Urval och intervju sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken "Skicka ansökan" nedan.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Servicechef Jonathan Fiala på jonathan.fiala@pumphuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pumphuset Sverige AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pumphuset Sverige AB
https://pumphuset.teamtailor.com
Johanneslundsvägen 14
)
194 61 SMEDBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonathan Fiala jonathan.fiala@pumphuset.se
