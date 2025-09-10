Puls Söker Kantpressoperatörer I Gnosjö Kommun.
2025-09-10
Vill du vara en del av industrins hjärta i GGVV-regionen? Vi på PULS söker nu fler kantpressoperatörer till våra kundföretag i Gnosjö kommun.
Vi letar efter dig som redan har erfarenhet av kantpress - eller dig som har ett starkt tekniskt intresse och vill utvecklas inom området.
Om rollen
Som kantpressoperatör ansvarar du för att ställa in och köra kantpressmaskiner enligt ritning och produktionsorder. Du säkerställer att detaljerna håller rätt mått och kvalitet, samtidigt som du tar ansvar för din maskin och bidrar till ett bra produktionsflöde.Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i produktionen, där både ansvarstagande och laganda är viktiga. Våra kunder arbetar både med rullande och fasta skift, så du behöver vara flexibel när det gäller arbetstider.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Ställa in och köra kantpressmaskiner utifrån ritningar och order
Mäta och Kvalitetskontrollera färdiga detaljer med skjutmått och andra mätverktyg
Felsöka och åtgärda enklare maskinproblem
Samarbeta med kollegor för att nå produktionens mål
Bidra till en säker, effektiv och trivsam arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kantpress eller annan liknande maskinbearbetning
Har tekniskt intresse och god förmåga att läsa ritningar
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Är självgående men också en lagspelare
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till bil (arbetsplatserna ligger ofta utanför kollektivtrafik)
Låter detta som något för dig? Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information eller frågor om tjänsterna, vänligen kontakta Lisa Johansson på073 422 68 78 eller lisa@pulsbemanning.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Är du vår nästa stjärna?
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är en flexibel, ambitiös, noggrann och
ansvarsfull person. Vi letar efter individer som är självgående och kan ta initiativ när det
behövs. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på det
du gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare.
För att vara framgångsrik i rollen förväntar vi oss att du har goda kunskaper i svenska och
engelska, både i tal och skrift. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är händig. Det är även meriterande med truck och traverskort, samt erfarenhet av ritningsläsning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
