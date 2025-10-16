Puls Söker En Erfaren Cnc-Fräsare Till Väletablerat Företag I Bredaryd.
2025-10-16
Har du erfarenhet från industrin och ett öga för detaljer? Just nu söker vi en noggrann och engagerad person till ett väletablerat företag i Bredaryd som arbetar med tillverkning av komponenter i rostfritt stål för flera olika branscher.
I rollen kommer du att arbeta med CNC-fräsning och bearbetning av rostfria detaljer. Du kommer att hantera mätinstrument och säkerställa att produkterna håller hög kvalitet. Arbetet kräver noggrannhet, struktur och ett genuint intresse för teknik och produktion.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industrin, gärna inom CNC-fräsning.
Är trygg i att läsa ritningar och använda mätinstrument.
Arbetar noggrant, strukturerat och med hög ansvarskänsla.
Är engagerad, positiv och vill utvecklas inom ditt yrke.
Du är en person som trivs i en miljö där precision och ansvar spelar stor roll, och du motiveras av att leverera arbete med hög kvalitet. Samtidigt är du nyfiken, vill utvecklas och tar egna initiativ när du ser förbättringsmöjligheter.
Vi erbjuder:
Hos Puls Bemanning & Rekrytering får du en trygg anställning med kollektivavtal, nära kontakt med dina konsultchefer och möjlighet att utvecklas hos ett stabilt och framgångsrikt företag i regionen.
Tjänsten tillträds: Omgående eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-16Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information eller frågor om tjänsterna, vänligen kontakta Alexander Maric på0735-25 15 78 eller alexander@pulsbemanning.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Är du vår nästa stjärna?
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är en flexibel, ambitiös, noggrann ochansvarsfull person. Vi letar efter individer som är självgående och kan ta initiativ när detbehövs. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på detdu gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare.
För att vara framgångsrik i rollen förväntar vi oss att du har goda kunskaper i svenska och
engelska, både i tal och skrift. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är händig. Det är även meriterande med truck och traverskort, samt erfarenhet av ritningsläsning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343) Arbetsplats
Puls Bemanning & Rekrytering Kontakt
Alexander Maric alexander@pulsbemanning.se Jobbnummer
9559878