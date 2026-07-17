Puff AB söker administrativ medarbetare -50%
Puff Aktiebolag / Administratörsjobb / Höör Visa alla administratörsjobb i Höör
2026-07-17
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Vill du arbeta i en bred och varierad administrativ roll där du får vara med och stötta företag inom heminredning, present, interiör, trädgård, delikatesser, konfektyr och närliggande branscher? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Presentgrossisternas Företagarförening bildades 1989 och är en medlemsägd företagarförening med cirka 700 medlemmar som tillsammans omsätter över 11 miljarder kronor. Medlemmarna består främst av grossister, tillverkare och leverantörer inom våra nischade branscher.
All drift bedrivs genom PUFF AB, där tjänsten är placerad och där anställningen sker. PUFF AB arbetar för att skapa medlemsnytta genom att ta fram förmånliga ramavtal och tjänster inom bland annat logistik, försäkringar, finansiella och juridiska tjänster, kontors- och förpackningsmaterial, hotell, kreditupplysningar och andra områden som stärker våra medlemmars verksamheter.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vi söker nu en administrativ medarbetare på 50% som vill vara med och utveckla Puffs medlemsservice, administration och kommunikation. Rollen är bred och varierande och du kommer att arbeta nära bolagets VD, som du också rapporterar till.
Arbetet utgår från vårt kontor i Höör, men resor till medlemmar, samarbetspartners och mässor kan förekomma.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Medlemssupport via telefon och mejl
Administration och medlemsservice
Nyhetsbrev och medlemskommunikation
Medlemstidning och enklare redaktionellt arbete
Uppdatering av hemsida
Sociala medier
Uppföljning av ramavtal mot medlemmar
Kontakt med medlemmar, leverantörer och samarbetspartners
Övriga administrativa uppgifter kopplade till Puffs verksamhet
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad, strukturerad och har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från ett eller flera av följande områden:
Logistik
Media och kommunikation
Kundsupport eller medlemsservice
Administration
Digital kommunikation, hemsida eller sociala medier
Som person är du noggrann, nyfiken och engagerad. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är lösningsorienterad och tycker om att bidra till god service och utveckling.
Du har god svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
En flexibel tjänst på 50%
Varierande arbetsuppgifter i en medlemsnära organisation
Möjlighet att arbeta nära företag inom flera spännande branscher
Flexibla arbetstider
Arbetsplats på vårt kontor i Höör
Avtalsmässig lön
Tillträde sker under hösten 2026 enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@puff.se
.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2026.
Vi kommer att göra löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Rekryteringen ansvaras av PUFF AB VD, Henrik Ågren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@puff.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ medarbetare 50%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Puff Aktiebolag
(org.nr 556477-1334)
Pumpvägen 4 (visa karta
)
243 41 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004984