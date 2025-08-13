Pubpersonal sökes omgående till nyöppnad pub vid Stureplan!
2025-08-13
Vi har precis slagit upp portarna till vår nya satsning - en klassisk brittiskinspirerad pub med rustik charm, hjärta i servicen och passion för öl. Nu söker vi dig som vill vara med från start och sätta prägel på stället tillsammans med vårt team!
Om rollen
Vi söker en erfaren och engagerad person som vill arbeta i baren och servera mat från vår pubmeny. Du kommer att arbeta nära gästerna, bidra till stämningen och vara en viktig del av det dagliga arbetet i lokalen.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från pub eller restaurang (krav)
Har ett intresse för öl - gärna med kunskap om olika ölsorter
Är trygg i både bar- och matsalsarbete
Har hög social kompetens och gillar att arbeta i team
Vill vara med och forma en ny mötesplats i hjärtat av Stockholm
Meriterande:
Ölentusiast eller tidigare jobbat med ölfokuserade koncept
Engelska i tal
Erfarenhet från serviceyrken med högt tempo
Vi erbjuder:
En chans att vara med från början i en spännande nyöppning
En arbetsplats med stark identitet och höga ambitioner
Ett litet, sammansvetsat team
Möjlighet till utveckling och mer ansvar
Start: Omgående
Arbetsplats: Pub centrala Stockholm (nära Stureplan)
Omfattning: Deltid/heltid - enligt överenskommelse
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan direkt - vi intervjuar löpande och söker personal omgående! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: Pubansokan@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vedugnen i Alvik AB
(org.nr 556551-7488) Arbetsplats
Brittisk Pub Centralt Jobbnummer
9455839