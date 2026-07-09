PTV Sweden AB söker två erfarna möbeltapetserare (till Sthlm och Malmö)
PTV Sweden AB / Tapetserarjobb / Göteborg Visa alla tapetserarjobb i Göteborg
2026-07-09
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Vi söker 1 tapetserare till vår verkstad i Skogås/Stockhom och 1 tapetserare till vår verkstad i Malmö
Bägge tjänsterna är graviditetsvikariat på ca 1 år med start i höst, som sen eventuellt kan komma att bli en fast anställning
Bägge arbetsplatserna som är väl inarbetade har en personalstyrka om ca 4 personer och ligger i Rekomos lokaler i Skogås/Sthlm respektive Oljehamnen i Malmö
Arbetstider är 7-16 eller 8-17 måndag till fredag
Maila in ditt CV eller frågor till bibi@ptv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: bibi@ptv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "vikariat hos PTV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PTV Sweden AB
(org.nr 556388-4989)
Chapmansgatan 12 (visa karta
)
414 54 GÖTEBORG Kontakt
CEO
Pelle Öster bibi@ptv.se 0707875718 Jobbnummer
9998470