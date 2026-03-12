PTV söker en erfaren möbeltapetserare/tapetsör till Göteborg

PTV Sweden AB / Tapetserarjobb / Göteborg
2026-03-12


Vi söker en erfaren och självständig tapetserare till vår verkstad i Majorna/Göteborg. Verksamheten är etablerad sedan 40 år och vi ser nu behov av ytterligare en tapetserare.
PTV har verkstäder i Stockholm-Göteborg-Malmö och Mölndal
Vår nuvarande personalstyrka i Majorna/Göteborg är från Sverige-Tyskland-Frankrike och USA, så goda kunskaper i Engelska är oxo ett krav
Om du har drivit egen tapetserarverkstad så ser vi det som ett stort-stort plus och en viktig merit
Vi letar efter dig som har ett stort intresse och kunskaper om dom skandinaviska 1900-tals möblerna. Framförallt från Bruno Mathsson, DUX, Swedese, Fritz Hansen, Getama mm
Tjänsten rekryteras löpande och kommer tillsättas i närtid.
6 månaders provanställning som sen övergår i en fast anställning om alla parter är överens.
Körkort B är en merit men inget krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Maila ditt CV och lite info om dig själv så återkopplar vi asap
E-post: info@ptv.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tapetsör till PTV Majorna".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PTV Sweden AB (org.nr 556388-4989)
Chapmansgatan 12 (visa karta)
414 54  GÖTEBORG

Kontakt
CEO
Pelle Öster
info@ptv.se
0707875718

Jobbnummer
9794834

