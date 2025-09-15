PTP-psykologer till Region Västmanland
2025-09-15
Vill du delta i ett program som förbereder dig på bästa sätt inför yrkeslivet inom en region som ligger i framkant? Nu söker vi framtidens psykologer - varmt välkommen att söka till vårt populära PTP-program!
Om programmet
Region Västmanlands PTP-program erbjuder dig en tjänstgöring av hög kvalitet. Utöver din basplacering som PTP-psykolog kommer du att få kännedom om andra verksamheter samt psykologens roll och funktion. Du kommer att delta i seminarier, studiebesök och kollegier tillsammans med andra PTP-psykologer och ha goda möjligheter till erfarenhetsutbyte inom nätverket. Vi har en utsedd studierektor som ansvarar för programmet och har kontinuerlig kontakt med PTP-psykologerna.
Inför vårterminen 2026 kan du erbjudas tjänst inom följande verksamheter:
• Föräldra-och barnhälsovårdspsykologerna i Västerås
• Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerås - med möjlighet att genomföra en del av ditt PTP-år på BUP Start
• Habiliteringscentrum i Västerås
• Vuxenpsykiatriska utredningsenheten i Västerås
Så här säger en av våra PTP-psykologer om programmet:
"Jag uppskattar PTP-programmet väldigt mycket. Det är givande att få höra mer om andra verksamheter och arbetsområden inom psykologyrket. Särskilt mycket tycker jag om PTP-kollegierna där jag får möjlighet till erfarenhetsutbyte med mina PTP-kollegor. Vi har alltid bra stämning och det känns tryggt att ställa frågor och komma med åsikter. Studierektorn är mycket engagerad och det märks tydligt att hon bryr sig om att vi alla trivs och får en bra utbildning."
Kvalifikationer
Du som söker har svensk psykologexamen vid start av PTP eller har fått beslut från Socialstyrelsen om att få genomföra praktisk tjänstgöring. Om du har beslut från Socialstyrelsen måste det bifogas i ansökan.
Vi söker dig som vill starta din yrkeskarriär med ett intressant PTP-program och en tjänstgöring där du får handledning av erfarna psykologer. PTP-rekryteringen är en långsiktig satsning och en grund för vår framtida psykologrekrytering. Därför ser vi det som ett plus om du har lokal anknytning och ett starkt intresse och engagemang för Region Västmanland. Det är även meriterande om du har relevant erfarenhet från de verksamhetsområden du söker till.
För att passa hos oss ser vi att du har en personlig mognad, empatisk förmåga och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Det här är ett program för dig som vill arbeta kliniskt utifrån ett patientfokus och är nyfiken på att vidareutvecklas i din profession.
Varför ska du göra din PTP hos oss?
• Vi erbjuder ett strukturerat program där vi förbereder dig för yrkeslivet
• Du får erfarenhetsutbyte och samtidigt ta del av andra psykologers expertis och specialistområden
• Det finns goda förutsättningar till fortsatt anställning och utveckling efter din PTP
• Vi erbjuder en rad förmåner som friskvårdsbidrag på 3000 kr/år och gratis tillgång till vår gymanläggning "Hälsolyftet"
Kompetenspaket för nylegitimerade psykologer
För dig som fortsätter din anställning hos oss efter avslutad PTP, erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår
• verksamhetsspecifik kurs
• deltagande på en nationell/nordisk kongress
• auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• personlig uppföljning av erfaren psykolog.
Kommentar från nylegitimerad psykolog om kompetenspaketet:
"Psykologyrket är ett livslångt lärande, något som behöver sin tid, kunnighet och stöd av erfarna kollegor. Detta blev särskilt tydligt för mig efter mitt PTP år - att ha fått psykologlegitimationen betyder inte nödvändigtvis att man är en färdig psykolog. Jag är väldigt tacksam för möjligheten att kunna delta i kompetenspaket för nylegitimerade psykologer."
Läs mer om PTP-programmet och kompetenspaketet här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utbildning-tjanstgoring-och-praktik/praktisk-tjanstgoring-for-psykologer-ptp/
Vid frågor om PTP-programmet eller verksamheterna, vänligen kontakta studierektor Victoria Andrén (se kontaktuppgifter nedan).
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning under ett år, heltid.
Tillträdesdatum för tjänsterna är under våren 2026.
Välkommen med din ansökan senast 28 september 2025.
