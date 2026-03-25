PTP-psykologer till Öppenvårdssektionen barn och unga SCÄ
2026-03-25
Nu har du möjlighet att söka PTP-tjänst på Stockholms centrum för ätstörningar!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
PTP-tjänsterna är fördelade på våra enheter för öppenvård barn och unga och unga vuxna.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande PTP-år på en spännande arbetsplats med mycket trevliga kollegor och en god arbetsgemenskap. Du kommer få lära dig både viktiga grundläggande aspekter av yrket, specialiserad ätstörningsvård och få möjlighet att vara med i utveckling av vår verksamhet. Du har en handledare som är en erfaren psykolog som du har individuell handledning med. Sedan deltar du i Region Stockholms PTP-program, men vi kommer även att ha ett lokalt PTP-program på SCÄ där det finns möjlighet att vara med och påverka innehållet. Utöver detta erbjuds du givetvis att vara med på de föreläsningar och utbildningar som SCÄ erbjuder alla sina anställda.
Arbetsuppgifter:
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att bedriva ätstörningsbehandling utifrån de behandlingsmetoder som rekommenderas i Nationella riktlinjerna, det vill säga FBT för barn och unga och KBT-E för tonåringar och unga vuxna. I arbetsuppgifterna ingår även diagnostiska bedömningar och uppföljning i klinikens kvalitetssäkringsarbete. Du kommer att delta i behandlingskonferenser, handledning och metodutveckling tillsammans med övriga teamet
Kvalifikationer:
Psykologexamen. Erfarenhet av ätstörningsvård. Har du familjeterapeutisk utbildning, utbildning i KBT-E och erfarenhet av terapeutiskt arbete med familjer ses detta som meriterande.
Personliga egenskaper:
Du har en god samarbetsförmåga, tar eget ansvar, tycker om att arbeta i team och är nyfiken på vad ätstörningsvård är. Du är trygg i att möta människor i svåra livssituationer och träffa hela familjer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Heltid 40 timmar/vecka.
Dagtid, måndag-fredag.
Utbildning & lärotillfällen:
Lunchföreläsningar med aktuella och spännande teman anordnas regelbundet på kliniken.
Våra förmåner
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
