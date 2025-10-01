PTP-psykologer inom vuxenpsykiatri, flera orter
Välkommen till vuxenpsykiatrin inom Region Skåne!
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Förvaltningen omfattar den offentligt drivna psykiatrin och habiliteringen i Skåne, med cirka 4 500 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Verksamhetsområde habilitering omfattar habiliteringsmottagningar för barn, ungdomar och vuxna. Inom förvaltningen finns även verksamhetsområde syn, hörsel och döv, ungdomsmottagningar Skåne samt hjälpmedel.
Den vuxenpsykiatriska verksamheten bedriver specialistpsykiatrisk hälso- och sjukvård för vuxna över 18 år och är utifrån upptagningsområde uppdelad på fyra verksamhetsområden: Malmö-Trelleborg, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Vi gör bedömningar/utredningar av psykiska symptom och besvär samt erbjuder omvårdnad, behandling och rehabilitering utifrån en tvärprofessionell kompetens. Vi erbjuder specialiserad vård och nationell högspecialiserad vård. Vuxenpsykiatrin har en väl utbyggd akutsjukvård med erfarna specialister tillgängliga dygnet runt. Dessutom bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom det psykiatriska området.
Här kan du läsa mer om praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) inom Region Skåne: http://bit.ly/4lMZeTPPubliceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Inom Region Skåne arbetar cirka 500 psykologer. Vi söker nu sju PTP-psykologer för ett års tjänstgöring till följande verksamheter:
• Vuxenpsykiatrimottagning 2 Lund
• Vuxenpsykiatrimottagning Arlöv 60 % / Vuxenpsykiatrimottagning rehabilitering Eslöv 40 %
• Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan Malmö
• Vuxenpsykiatrimottagning Trelleborg
• Vuxenpsykiatrimottagning psykos Drottninggatan Malmö
• Vuxenpsykiatrimottagning 1 Drottninggatan Helsingborg
• Vuxenpsykiatrimottagning Hässleholm.
Region Skåne erbjuder dig en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med handledare utformar tjänstgöringsplan med utbildningsinslag. Genom vår bredd, omfattning och mångfald får du möjlighet att delta i seminarier, studiebesök och temadagar inom flera områden.
Att vara PTP-psykolog hos oss innebär att arbeta med utredningar, bedömningar och behandlingsarbete. I arbetet förekommer även teamkonferenser, konsultationer och samverkan med andra vårdgivare och verksamheter. Som PTP-psykolog får du handledning under hela utbildningsåret.Kvalifikationer
För att vara behörig sökande till PTP-tjänsterna ska du kunna uppvisa svenskt psykologexamensbevis senast vid tillträdesdagen i början på mars 2026. Du som har studerat till psykolog i annat land än Sverige ska uppvisa beslut från Socialstyrelsen om att göra PTP och vi ber dig därför att bifoga detta i din ansökan. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som med ett stort engagemang vill bidra till och utvecklas inom vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar bland annat egenskaper såsom god samarbetsförmåga samt ett gott och professionellt bemötande.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
Observera att vi kommer att påbörja urvalet efter sista ansökningsdag 26/10. Du behöver skicka in de bilagor som efterfrågas för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen. Tänk på att du inte kan komplettera din ansökan efter sista urvalsdag 29/10 klockan 12.00. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.
Vi vill att du ansöker online och bifogar följande bilagor:
• Psykologexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga resultatintyg från Ladok.
• Du som studerat till psykolog utanför Sverige ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen som visar att du är behörig att söka PTP.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
