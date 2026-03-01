PTP-psykologer inom habilitering, flera orter
2026-03-01
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
Välkommen till habiliteringen inom Region Skåne!
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Förvaltningen omfattar den offentligt drivna psykiatrin och habiliteringen i Skåne, med cirka 4 500 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Verksamhetsområde habilitering omfattar habiliteringsmottagningar för barn, ungdomar och vuxna. Inom förvaltningen finns även verksamhetsområde syn, hörsel och döv, ungdomsmottagningar Skåne samt hjälpmedel.
Verksamhetsområde habilitering vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar så som rörelsenedsättning, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi vänder oss även till patienternas familjer, närstående samt personal. Verksamheten bygger på ett tvärprofessionellt och personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att våra patienter har full delaktighet i planering, utvärdering och uppföljning av insatserna. Vidare bedrivs verksamheten enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Vi har ett viktigt och utmanande uppdrag att stärka individens kraft och frihet att forma sitt liv. Med stort engagemang och bred kompetens arbetar vi varje dag för att komma närmare vår målbild om att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv utifrån egna val.
Här kan du läsa mer om praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) inom Region Skåne: http://bit.ly/4lMZeTP Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Inom Region Skåne arbetar cirka 500 psykologer. Vi söker nu tre PTP-psykologer för ett års tjänstgöring till följande verksamheter:
• Habiliteringsmottagning barn och unga Landskrona
• Habiliteringsmottagning vuxna Hässleholm
• Habiliteringsmottagning barn och unga Eslöv.
Region Skåne erbjuder dig en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med handledare utformar tjänstgöringsplan med utbildningsinslag. Genom vår bredd, omfattning och mångfald får du möjlighet att delta i seminarier, studiebesök och temadagar inom flera områden.
Att vara PTP-psykolog hos oss innebär att arbeta med utredningar, bedömningar och behandlingsarbete. I arbetet förekommer även teamkonferenser, konsultationer och samverkan med andra vårdgivare och verksamheter. Som PTP-psykolog får du handledning under hela utbildningsåret.Kvalifikationer
För att vara behörig sökande till PTP-tjänsterna ska du kunna uppvisa svenskt psykologexamensbevis senast vid tillträdesdagen i början på september 2026. Du som har studerat till psykolog i annat land än Sverige ska uppvisa beslut från Socialstyrelsen om att göra PTP och vi ber dig därför att bifoga detta i din ansökan. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Eftersom resor i tjänsten kan förekomma ser vi gärna att du har giltigt B-körkort.
Vi söker dig som med ett stort engagemang vill bidra till och utvecklas inom vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar bland annat egenskaper såsom god samarbetsförmåga samt ett gott och professionellt bemötande.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstankeregistret och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: http://bit.ly/3N8RAbb
Observera att vi kommer att påbörja urvalet efter sista ansökningsdag 22/3. Du behöver skicka in de bilagor som efterfrågas för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen. Tänk på att du inte kan komplettera din ansökan efter sista urvalsdag 25/3 klockan 12.00. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.
Vi vill att du ansöker online och bifogar följande bilagor:
• Psykologexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga resultatintyg från Ladok.
• Du som studerat till psykolog utanför Sverige ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen som visar att du är behörig att söka PTP.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
