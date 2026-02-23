PTP-psykolog välkomnas till Lugnvik/Lits Hälsocentraler!
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral / Psykologjobb / Östersund Visa alla psykologjobb i Östersund
2026-02-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Hälsocentralerna Lugnvik och Lit är två trivsamma hälsocentraler med goda rutiner som arbetar med ständig förbättring och sammansvetsade team. Det är goda pendlingsavstånd till hälsocentralerna och härliga kollegor. Lugnvik HC ligger strax utanför centrala Östersund har i nuläget drygt 7 300 listade patienter och ca 40 medarbetare. Lit HC ligger ca. 20-25 minuter med bil från Östersund med goda bussförbindelser och har ca. 3750 listade patienter där ca 20 medarbetare arbetar. Båda hälsocentralerna har två enhetschefer i ett samledarskap och ett nära samarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Det är viktigt för oss att du som PTP-psykolog får en bra introduktion till psykologyrket. Region Jämtland Härjedalen har ett uppskattat PTP-program med klinisk inriktning. Då din PTP-placering kommer att vara på två hälsocentraler har vi en god plan, med gemensamma rutiner och du kommer att omhändertas med god handledning från vårt gemensamma PSM-team. PSM-teamet är ett gemensamt team som finns på båda hälsocentralerna och är ett trivsamt team med ett öppet och givande arbetsklimat och där man värnar om varandras arbetssituation.
Som PTP-psykolog på Lugnvik/Lits hälsocentraler har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi har ett väl fungerade multimodalt team där förutom PSM (psykosociala mottagningen) rehabkoordinator, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare deltar. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i grupp och via internet. Regelbunden handledning ingår liksom regelbundna träffar med övriga psykologer i primärvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som har psykologexamen med KBT-inriktning, är ambitiös och engagerad. Du gillar att arbeta i team, vågar fråga, har ett driv och gillar utveckling. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet från primärvården och kännedom om vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/60/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/ Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Malin Leyonberg malin.leyonberg@regionjh.se 0738076482 Jobbnummer
9757911