PTP-psykolog välkomnas till Affektiv mottagning 1
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-10-29
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program. Varmt välkommen att söka PTP hos oss!Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Affektiv mottagning 1 är en specialistpsykiatrisk mottagning inom verksamhetsområdet Psykiatri Affektiva vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Målgrupp är patienter med depression, ospecificerad bipolär sjukdom/bipolärt spektrum, OCD eller utmattningssyndrom vars problematik innebär att de tillhör den specialistpsykiatriska vårdnivån.
Mottagningen är belägen tillsammans med Affektiv mottagning 2 på Rullagergatan 5 i Gamlestaden, i det gamla fabriksområdet vid SKF. Mottagningarna har ett nära samarbete och vår arbetsplats präglas av hög professionalitet och ett öppet klimat.
Vår ambition är att erbjuda dig en PTP-tjänst med goda möjligheter till ett stimulerande och utvecklande första år inom ditt framtida yrke, där du får möjlighet att arbeta tillsammans med en engagerad och erfaren arbetsgrupp. På mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabkoordinatorer och medicinska sekreterare.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer innefatta bedömning, utredning och behandling samt övrigt psykologarbete såsom exempelvis metodutveckling eller utvärdering. Din PTP-handledning innebär introduktion till rollen som psykolog samt kvalificerad handledning inom psykoterapi. Det tvärprofessionella behandlingsteamet är navet för arbetet och tillsammans med övriga psykologer svarar du för den psykologiska kompetensen. Teamen ansvarar för en bred patientgrupp med komplex problematik och vi arbetar utifrån personcentrerad vård som kräver helhetsförståelse för psykiskt lidande. Vi behöver kunna erbjuda flera behandlingsalternativ och standardiserad behandling kan behöva individualiseras i en mer genomgripande bemärkelse. Vi arbetar enligt både PDT och KBT, i grupp och individuellt.
Om dig
Vi söker dig med psykologexamen, gärna med erfarenhet av arbete i psykiatrisk öppenvård. Vi värdesätter egenskaper som noggrannhet, flexibilitet, lyhördhet och tålamod. Du har lätt för att samarbeta, trivs med teamarbete samtidigt som du kan arbeta självständigt med förmåga att hantera olika typer av människor med komplex psykiatrisk problematik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
