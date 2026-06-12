PTP-psykolog till privat psykologföretag i Malmö
Svea kbt AB / Psykologjobb / Malmö Visa alla psykologjobb i Malmö
2026-06-12
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Vi är så glada att du hittat hit! För nu har söker vi dig som vill att patienten ska få stå i centrum och få det bästa tänkbara stödet för att må bättre! Svea KBT är ett psykologföretag som har som högsta mål att ge våra klienter den bästa möjliga hjälpen oavsett om det är psykisk ohälsa, svårt i relationen, eller kanske bara vill ha någon att prata med.
PTP-året är så viktigt för att få en otrolig start på karriären. Det handlar om att testa, våga, hitta sin passion, sin stil och utvecklas till att blir just den psykologen du är tänkt att bli. Gör du det med oss kommer du få prova på många olika områden och möjlighet att senare rikta in dig på det som intresserat dig lite extra. Vi skapar ditt PTP-år tillsammans och med över 30 personer som gjort PTP hos oss har vi med glädje fått följa många på resan till ett bli sitt bästa psykolog-jag.
Vi vet också att glada psykologer leder till glada patienter. Så vi tror att det bästa sättet att hjälpa är att också ha den bästa arbetsplatsen där vi som behandlar och hjälper får de rätta förutsättningarna för att hjälpa. Vi tror på det personliga mötet där du som psykolog får förtroende att nyttja din personlighet och kompetens att hjälpa klienten på precis det unika sättet som just du ser behövs.
För att du ska få de bästa förutsättningarna erbjuder vi:
Förutsättningar att hjälpa dina patienter så mycket som behövs och inte så lite som möjligt. Behöver någon dessutom träffa en läkare eller sjuksköterska så har vi det hos oss. Allt för att hjälpa på riktigt.
Ett mysigt psykologrum på ett fint kontor på en central adress, allt för att du och patienterna ska trivas.
Fantastiska kollegor som alla brinner för att hjälpa andra och även hjälpa dig. Vi är också bara människor och behöver stöd av varandra, och älskar att utvecklas.
Kompetensutveckling. En förutsättning för att ge våra klienter en otrolig vårdupplevelse är också att vi är duktiga på det vi gör. Vi har en otroligt stor & bra kunskapsbank som bara växer och växer med utbildningar i stora och små former löpande under året. Parterapi, Terapi med barn och ungdomar, ACT, DBT, Smärta, Ledarskap, Positiv psykolog, ja listan kan göras lång.
Du är omgiven av magiskt hängivna kollegor i andra professioner! För vi är inte bara en psykologmottagning, vi är ett av Sveriges häftigaste och innovativa företag som håller på att modernisera hela sättet att se på en arbetsplats och vård! Vårt mål är att vara bäst i alla områden, oavsett om det är upplevelsen i första kontakten med oss, om man söker på symtom på nätet eller ett stöd till en ledningsgrupp som undrar varför sjukskrivningarna ökar.
Stöd av handledare som alltid är tillgängliga och vid bokade handledningstillfällen. Och även kompetensen från 100+ psykologer bara ett Teamsmeddelande bort.
Vi söker dig som:
Söker PTP-tjänst
Vill jobba med terapi och utredningar, för att sedan hitta vad du brinner för att utvecklas inom det.
Vill jobba med parterapi, och ja vi har en otroligt uppskattad parterapiutbildning som alla som börjar hos oss får Och kanske vill du då vara med i vår Parterapipodd! ;)
Kan jobba både på svenska och engelska.
Vill ta emot alla patientgrupper på primärvårdsnivå.
Vill jobba med barn, unga, vuxna & föräldrar.
Tycker om att vara på ett innovativt företag där nya idéer välkomnas, och ofta implementeras jättesnabbt.
Bryr dig, både om att jobbet ska bli bra, om att patienterna ska få bra hjälp och att kollegorna har ett gott stöd (och en hel del skratt emellanåt:))
Hur en vanlig onsdag ser ut hos oss
9.00. Första patientsamtalet. En person som söker för stress och ångest.
10.00. Parterapi, prat om kommunikation och andra bra verktyg.
11.30. Handledning, vi går igenom case och lite extra om CFT för att stötta en patient med låg självkänsla.
12.30. Lunch med kollegorna. På er mottagning har ni infört quiz-lunch på onsdagar så det blir mycket skratt och kluriga frågor.
13.30.
15.00. Projekttid, förbereder föreläsningen för ett spännande case där ett företag vill prata om konflikthantering i ledningsgruppen
16.00. Patientsamtal med person med sömnsvårigheter
17.00. Första patientsamtalet med en person som har svårt att balansera jobbet med familjelivet
Känns det här som en plats där du skulle trivas och utvecklas på riktigt? Då vill vi gärna prata med dig. Skicka in din ansökan nedan!
Vi går igenom ansökningar löpande och bjuder in till samtal så snart vi hittar rätt match, så vänta inte för länge.
Varmt välkommen till Svea KBT. Vi ser fram emot att lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea kbt AB
(org.nr 559128-9474) Arbetsplats
Svea KBT Skåne Jobbnummer
9962307