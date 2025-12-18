Ptp-Psykolog Till Prima Vuxenpsykiatri I Stockholm
Prima Vård Sverige AB / Psykologjobb / Danderyd Visa alla psykologjobb i Danderyd
2025-12-18
Vi söker dig som vill göra skillnad - på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande och lärande miljö där patientens behov står i centrum. Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för barn och vuxna personer som har måttlig till svår psykiatrisk problematik. Vi bedriver allmänpsykiatrisk vård samt psykosvård och uppdraget innefattar även neuropsykiatriska utredningar och ätstörningsvård.
Vårt upptagningsområde gällande vuxenpsykiatri är nordöstra Stockholm med kommunerna Danderyd, Täby, Lidingö, Vallentuna, Åkersberga och Vaxholm. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
Vi söker nu totalt 6 stycken PTP-psykologer till den vuxenpsykiatriska verksamheten i Nordost. Tjänsterna finns på följande mottagningar:
* PRIMA Danderyd, allmänpsykiatri (lokaliserad i Mörby centrum
* PRIMA Täby, allmänpsykiatri (lokaliserad i Roslags Näsby)
* PRIMA Vallentuna, allmänpsykiatri och psykos (lokaliserad på Tellusvägen i Vallentuna)
* PRIMA Åkersberga, allmänpsykiatri (lokaliserad på Hackstavägen i Åkersberga)
* PRIMA Lidingö, allmänpsykiatri (lokaliserad på Stjärnvägen på Lidingö)
* PRIMA Neuropsykiatrisk enhet + PRIMA Ätstörningsenhet (lokaliserad på Danderyds sjukhus) Om tjänsten
Som PTP-psykolog hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av psykologer, läkare, sjuksköterskor och paramedicinare. Du får handledning av erfarna psykologer och möjlighet att bredda dina kliniska färdigheter inom psykiatrisk diagnostik, behandling och utredning.
Arbetet innebär bland annat:
* Kliniska bedömningar och diagnostik
* Genomförande av psykologisk behandling, individuellt och i grupp
* Psykologiska utredningar
* Samverkan med andra professioner och externa samarbetspartners
* Aktivt deltagande i teamarbete och utvecklingsarbeteKvalifikationer
* Psykologexamen med rätt att påbörja PTP
* Intresse för psykiatri och för att arbeta med komplexa kliniska frågeställningar
* God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gott teamklimat
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat med stöd av handledning
Vi erbjuder
* En välstrukturerad PTP-tjänst med tydliga mål
* Erfaren och engagerad handledare
* Möjlighet att utvecklas inom olika kliniska områden
* Ett varmt, kompetent och stöttande arbetslag
Tjänst och ansökan
Tjänsten är en visstidsanställning. Intervjuer sker löpande.
Uppge gärna i ansökan om det är någon av ovanstående enheter som är av särskilt intresse.
Varmt välkommen in med din ansökan!
PRIMA ingår i Prima Vård, en vårdkoncern som ägs av Nordstjernan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), http://www.primavard.se Arbetsplats
Prima Vård Kontakt
Lisa Nilsson Palmgren lisa.nilsson-palmgren@prima.se * Jobbnummer
9653693