PTP-psykolog till Habiliteringscenter Södertälje vuxna - Region Stockholm

Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm2021-04-132021-04-13Habiliteringscenter Södertälje vuxnaär en specialistmottagning i öppenvården som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.Hos oss kommer du att vara en del av en stöttande och positiv arbetsmiljö där vi arbetar i tvärprofessionella team med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Du kommer i första hand att arbeta i teamet för patienter med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning.Vi finns i trivsamma lokaler centralt i Södertälje nära pendeltåg och bussar.Som PTP-psykolog möter du såväl patienter som deras familj och nätverk. Din uppgift blir att representera det psykologiska perspektivet i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Du kommer framförallt att ge individuellt behandlingsarbete, stödjande samtal och psykoedukation. Du kommer även att ge råd, stöd och handledning till personer i patientens nätverk, så som anhöriga och andra vård - och omsorgsgivare. Arbetet innebär att du kommer att följa patientens utveckling, förebygga och minska problemskapande beteende, stärka kommunikativt samspel samt att informera om funktionsnedsättningens påverkan i det dagliga livet. Ditt arbeta kan också handla om att leda grupper och föreläsningar utifrån din professionella kunskap.Som PTP-psykolog hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat med god arbetsmiljö. Du får både ett kollegialt stöd genom enhetens övriga psykologer och kollegor med tvärprofessionell yrkesbakgrund. Du ges även PTP-introduktion och handledning genom kompetent kollega. Vi tillämpar flexibel arbetstid och har förmåner så som fri hälso- och sjukvård, ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid.Om dig:Psykologexamen. Erfarenhet av habiliteringsarbete och arbete i tvärprofessionellt team är meriterande liksom erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet: Arbetet präglas av variation och förutsätter en förmåga att vara flexibel och initiativrik utifrån den person du möter. Du har förmågan att sätta dig in i patientens och nätverkets situation och ha kompetens att möta patienter och anhöriga, ofta i kris och sorg. Du gillar att arbeta självständigt likväl som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt. Hos oss behöver du kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier.Anställningsform:PTP-tjänsgöring 1 år. Heltid. Start 2/8, eller enligt överenskommelse.Vid frågor kontakta gärna:Monica Owen, Enhetschef, telefon:08- 123 357 01Bettina Palmér, Leg. Psykolog, telefon: 08-123 357 00Liisa Holtay, Psykologförbundet, telefon: 08-123 404 84Om verksamheten:Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.Gemensamt för våra habiliteringscenter är att de ger insatser till personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och autismtillstånd, liksom till föräldrar och övriga i patientens nätverk. På mottagningarna arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, psykologer, specialpedagoger, administratörer och enhetschefer. Vårt uppdrag är attskapa förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag.Läs gärna vår tidning Funktion i fokuseller lyssna på vår podd Funka olika. Du kan även följa oss på Facebookeller läsa mer om oss på www.habilitering.se. Övrig information:Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-27REGION STOCKHOLM5687153