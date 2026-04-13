PTP-psykolog till Habiliteringscenter Brommaplan Vuxna
2026-04-13
PTP-Psykolog, Habiliteringscenter Brommaplan Vuxna
Som PTP-psykolog på vår enhet kommer du arbeta som psykolog i ett av våra team. Du erbjuds regelbunden PTP-handledning av kompetenta psykologer på enheten. Du kommer även få ta del av regionens PTP-introduktion. Arbetsuppgifterna innefattar konsultation och psykoedukation till nätverk, behandlingskontakter med barn- och ungdomar, anhörigstöd samt visst utredningarbete. Möjlighet finns även att leda grupper. Du deltar även i psykologgruppens och teamets handledning.
Som PTP-psykolog hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat med god arbetsmiljö. Du får möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter som motsvarar de krav som ställs på PTP-tjänstgöringen. Du får både ett kollegialt stöd genom enhetens övriga psykologer och kollegor med tvärprofessionell yrkesbakgrund.
Om dig:
Vi söker dig med psykologexamen och intresse för arbete med olika funktionsnedsättningar. Vi vill gärna att du har erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättningar som neuropsykiatriska diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Meriterade är även kompetens inom tillämpad beteendeanalys och/eller kognitivt stöd. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete självständigt samt trivs att arbeta som del i ett tvärprofessionellt team. Vi förutsätter att du arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och klinisk erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
PTP-Tjänstgöring ett år. Heltid med tillträde i augusti 2026.Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna är en av våra öppenvårdsmottagningar för vuxna med funktionsnedsättning. Enheten är lokaliserade i nordvästra Stockholm.
Enheten vid Brommaplan vänder sig till personer boende i Bromma, Hässelby, Vällingby, Ekerö, Kungsholmen och Norrmalm och här arbetar 16 personer. Enheten delar chefsskap med Habiliteringscenter Järva som vänder sig till personer boende i Järva stadsdelsområde/ Sundbyberg och här arbetar 8 personer.
Habiliteringscenter är en del av Habilitering & Hälsa som i sin tur är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Genom stöd, strategier och behandling skapar vi förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Sektionschef: Sara Jansson 08-123 353 19
Övrig information:
Vi tillämpar flexibel arbetstid och har förmåner så som fri hälso- och sjukvård, ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid, utifrån verksamhetens behov.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Sara Jansson sara.a.jansson@regionstockholm.se Jobbnummer
9851347