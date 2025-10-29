PTP-Psykolog till BUP öppenvårdsmottagning VÄST Uddevalla
2025-10-29
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i NU-sjukvården har idag cirka 150 årsarbetare. Dessa består av behandlingsassistenter, fritidspedagoger, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, teamsekreterare, dietister, specialpedagog, logoped och arbetsterapeuter.
Just nu är BUP-kliniken inne i ett stort utvecklings- och organisationsarbete för att utveckla verksamheten i relation till patienter och vårdgrannar. Det handlar om tillgänglighet, aktuella riktlinjer och vårdprogram och om hur vi ska organisera BUP-kliniken för att möta förväntningarna så som de ser ut idag. Vi behöver utmana våra invanda mönster och upptäcka nya möjligheter samtidigt som vi värnar om den erfarenhet som finns och om det som vi vet fungerar. Som medarbetare har du möjlighet att vara med och påverka hur framtidens BUP ska se ut.
BUP VÄST har sitt huvudcentrum på Uddevalla sjukhus samt utbudspunkter i Lysekil och Strömstad. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö där våra medarbetare kan känna arbetsglädje, trygghet och stöttning i sin vardag. Tillsammans värnar vi om varandras hälsa och mående, har högt i tak och nära till skratt. För att trivas hos oss bör du tycka om att arbeta i team likväl som du är trygg i det självständiga arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog på BUP får du arbeta med att göra barnpsykiatriska bedömningar, utredningar och behandlingar. Behandling kan ges individuellt till barn/ungdom, i familj eller i grupp. Vi arbetar utifrån olika metoder beroende på ärendets art och vad som bedöms lämpligast i det enskilda fallet, med utgångspunkt i Socialstyrelsens och våra regionala medicinska riktlinjer (RMR). En stor och spännande utmaning är att anpassa insatser till barnet eller ungdomen utifrån ålder och förutsättningar.
I arbetet ingår även att samverka med skola, socialtjänst, habilitering, barnmedicin samt andra instanser runt barn och familjer.
Arbetet sker i nära samarbete med övrig personal, teamledare och chef. Kvalificerad handledning finns inom mottagningen inom behandlings- och utredningsarbete. Mottagningen har en psykologiskt ledningsansvarig (PLA) som är del av ledningsgruppen. Psykologerna på mottagningen har återkommande möten för att lyfta professionsgemensamma frågor och ett tvärprofessionellt forum för reflektion återkommer under terminen.Kvalifikationer
Erlagt svensk psykologexamen och redo för att starta sitt PTP-år. Vi förutsätter att du har intresse för barn- och ungdomspsykiatri, att du är strukturerad, tydlig, ordningsam och flexibel samt har en vilja att arbeta och ingå i ett team.
Vi värdesätter egenskaper som god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vid egenskaper som en god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under hela ansökningstiden.
Tjänsten avser en visstidsanställning till 2027-02-28.
Välkommen med din ansökan!
