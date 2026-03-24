PTP-psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrin Karlskrona
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24
På mottagningen i Karlshamn arbetar ett flertal olika professioner och där vi lägger stor vikt vid att bygga starka relationer inom teamet för att nå framgång tillsammans.
Vi vädersätter en teamorienterad arbetsmiljö där varje medarbetare bidrar till gemensamma mål. Utöver din regelbundna PTP-handledning, kommer du ingå i den vanliga handledningen på mottagningen. Denna består av kollegial handledning i form av behandlingskonferenser samt även metodhandledning.
Som PTP-psykolog kommer du att ingå i Region Blekinges omtyckta PTP-program. Programmet består av regelbundna träffar med andra aktiva PTP-psykologer inom Regionen. Förutom regelbundna träffar görs även studiebesök inom olika verksamheter där psykologarbete utförs. Du kan läsa mer på följande länk: https://regionblekinge.se/jobb-och-utbildning/utbildning-och-praktik/ptp-psykolog.html.
Den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin i Blekinge län består av öppenvårdsmottagningar i Karlshamn och Karlskrona. En gemensam akut/vårdavdelning finns placerad i Karlskrona.
Din huvudsakliga anställning som PTP-psykolog kommer att vara på mottagningen i Karlskrona. Det finns dock möjlighet att auskultera inom BUPs olika verksamheter (utöver de studiebesök som ingår i PTP-programmet). Du kommer att handledas av någon av mottagningens erfarna psykologer med lång erfarenhet av PTP-handledning.
Som PTP-psykolog förväntas du delta i det sedvanliga mottagningsarbetet men med tydlig anpassning i ansvar och arbetstakt utifrån var i ditt PTP-år du befinner dig.
Förutom avlagd psykologexamen så har Du ett stort engagemang, kan planera och strukturera ditt arbete med visst stöd av din handledare. Eftersom du kommer arbeta i team med övriga professioner på mottagningen är samarbetsförmåga en förutsättning. En stor del av arbetet kräver även självständighet dock anpassas kraven utifrån din PTP. Vi ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande och har förmåga att möta och involvera såväl barnet/ungdomen som såväl deras föräldrar i behandlingsarbetet. Tidigare erfarenhet av arbete med barn, ungdomar är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid rekrytering.
Vi tillämpar löpande urval.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/231".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081)
För detta jobb krävs körkort.
Hälso- och sjukvård
Matilda Mattisson 0455-736040
9815680