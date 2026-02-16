PTP-psykolog till Affektiva- och ångestenheten, Psykiatricentrum Södertälje
2026-02-16
Vi söker en engagerad och motiverad PTP-psykolog som är intresserad av att arbeta med bedömning, utredning och psykologisk behandling på specialistpsykiatrisk vårdnivå.
Som en del av Psykiatricentrum Södertälje kommer du att vara en viktig medlem i vårt team av specialister och bidra med bedömning, utredning och behandling av patienter med olika typer av psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna över 18 år. Hos oss får du en givande arbetsmiljö med meningsfulla uppgifter, motiverade kollegor och närvarande ledarskap.
Möjliga arbetsuppgifter:
Genomföra psykiatrisk basutredning, utökade utredningar och neuropsykiatriska utredningar
Psykologisk behandling individuellt och i grupp
Delta i patient- och närståendeutbildningPubliceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Psykologexamen är ett krav
Vi ser helst sökande med KBT-utbildning
Intresse och engagemang för patientgruppen
Motiverad att lära sig nya saker och samarbeta
Tidigare arbete inom specialistpsykiatrisk verksamhet samt inom psykiatrisk heldygnsvård är meriterande
Vi erbjuder regelbunden handledning i både metodhandledning och utredningsarbete. Du kommer att arbeta under nära handledning av en erfaren kollega och ha flera psykologkollegor med varierande inriktningar och erfarenhet inom yrket. Som en del av Psykiatricentrum Södertälje kommer du att vara en del av en mindre klinik med korta beslutsvägar och möjlighet att bli bekant med hela kliniken.
Du kommer att ha tillgång till friskvårdstid och generöst friskvårdsbidrag.
Anställningen är en visstidsanställning som PTP-psykolog på 100%.
Välkommen med din ansökan till PTP-psykolog till Psykiatricentrum Södertälje.
Vi ser fram emot att få dig som en värdefull medarbetare i vårt team!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
