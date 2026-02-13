PTP-psykolog med KBT-inriktning, Husläkarna i Österåker
2026-02-13
Information om arbetsplatsen
Husläkarna i Österåker är en vårdcentral med ca 25 000 listade patienter som är belägen i Åkersberga centrum med närliggande Roslagsbanestation.
På mottagningen arbetar 65 medarbetare och vårdcentralen erbjuder ett stort vårdutbud med bland annat astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning och ett psykosocialt team bestående av psykologer, psykoterapeuter, rehabkoordinator, läkare och sjuksköterskor. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i det psykosociala teamet med två leg. psykologer och en leg. psykoterapeut som närmaste kollegor. Handledaren är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Arbetet innebär bedömning och psykologisk behandling av vuxna patienter från 18 är med mild till måttlig psykisk ohälsa. Vanligt förekommande är stressproblematik, ångestsyndrom och depression som vi behandlar med KBT i form av internetbehandling, guidad självhjälp, gruppbehandling samt individuell psykoterapi. Fokus ligger på att behandla besvär på primärvårdsnivå i ett tidigt skede.
Som PTP-psykolog hos oss deltar du i Region Stockholms PTP-program samt deltar inom lokala nätverk i Praktikertjänst. Arbetet sker under veckovis handledning av legitimerad psykolog. Som en del av det psykosociala teamet kommer du även delta på extern handledning och teammöten där du får möjlighet att diskutera patientfall och verksamhetsfrågor. Kvalifikationer
Vi söker en PTP-psykolog med KBT-kompetens och intresse av primärvårdens bedömning- och behandlingsarbete. Psykologexamen ska vara godkänd för tjänstgöring i Sverige. Tidigare arbetserfarenhet inom primärvård eller specialistpsykiatri är meriterande.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
