PTP-psykolog med forskningsinriktning till RPK Psykologenhet, Sundsvall
2026-02-24
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) är idag en av landets största kliniker för vård av patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Kliniken har idag 101 vårdplatser uppdelade på 8 avdelningar men står inför en expansion där antalet avdelningar kommer utökas till 10 och vårdplatserna till 135. Förutom vårdavdelningar finns även en enhet för övergripande vårdresurser, en säkerhetsavdelning, administration samt en psykologenhet, där denna tjänst är belägen. Vi arbetar utifrån en central vårdprocess och psykologernas arbetsuppgifter syftar till att främja patientens rörelse framåt mot ett liv ute i samhället.
Som PTP-Psykolog med forskningsinriktning kommer du att medverka i ett forskningsprojekt parallellt med kliniskt arbete.
Att arbeta som psykolog inom den rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall innebär att sörja för den psykologiska kompetensen utifrån vårdprocessens olika faser. Därigenom arbetar psykologerna brett med olika metoder utifrån varje enskild patients behov. Arbete inom det psykologiska kunskapsområdet sker i linje med nationell kunskapsstyrning och tillgänglig evidens. Psykologernas kompetens är en del av klinikens verksamhetsutveckling, och ständiga förbättringar är i fokus för hela organisationen. Detta innebär att ha en stöttande funktion till andra yrkeskategorier likväl som ansvaret att aktivt delta i den egna kunskapsutvecklingen.
RPK erbjuder en god arbetsmiljö och tjänsten innebär ett varierat, stimulerande, självständigt arbete med goda utvecklingsmöjligheter för både verksamhet och individ, i en stödjande kollegial kontext. Verksamheten är ISO-certifierad och arbetar för ständiga förbättringar. Det finns egna lokaler för friskvård.
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse och 12 månader framåt.
Det kliniska arbete innefattar:
Utredning och bedömning av funktion, personlighet, psykiatrisk symtomatologi samt andra riskrelevanta faktorer
Bedömning av behov av stöd och vägledning med utformning av konkreta rekommendationer
Handledning/konsultation till personal
Psykologisk behandling som bedrivs både i grupp och individuellt, i nära samarbete med övrig personal i vårdteamet
Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet innefattar:
Journalgranskning
Kodning av journaldata under handledning av disputerad forskare
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en psykologexamen
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet från slutenvård och/eller psykosvård
Har tidigare arbetslivserfarenhet som forskningsassistent
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Uthållig
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
