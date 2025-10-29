PTP-psykolog - välkommen till Psykiatrimottagning Angered!
2025-10-29
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program. Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Är du snart nyexaminerad psykolog och intresserad av psykiatri i en mångkulturell miljö? Då kan du vara den medarbetare vi söker!
Om vår verksamhet
Angereds närsjukhus målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda ett utmanande och spännande arbete med utvecklingsmöjligheter och fortbildning inom ditt område. Vi är lyhörda för dina önskemål och idéer och värdesätter engagemang och initiativtagande.
Vi söker nu en PTP till Psykiatrimottagning Angered (placerat på Angereds närsjukhus) där du erbjuds arbete i ett litet och engagerat tvärprofessionellt team handledd av en erfaren psykolog. I teamet ingår förutom psykologer även läkare, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut, enhetschef samt medicinsk sekreterare.
Vi är en specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med huvudsakligen depression, ångestsjukdomar samt traumarelaterade tillstånd. Vi arbetar även konsultativt gentemot övriga mottagningar på Angereds närsjukhus, vårdcentraler samt ungdomsmottagningar. Mottagningen har ett utökat uppdrag att arbeta med gruppen unga vuxna (18-29 år). Vi erbjuder planerad vård genom individuella samtalskontakter, behandling i grupp samt medicinsk konsultation och behandling. Vi är en del av verksamhet Psykiatri inom Sjukhusen i väster/Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Som PTP hos oss kommer du att utveckla dina färdigheter under nära handledning av en erfaren psykolog. I dina arbetsuppgifter ingår kliniskt behandlingsarbete, främst enskilt men gruppbehandling kan vara möjligt. Vi ser gärna att du är intresserad av PDT/ISTDP. Du deltar i teamarbetet tillsammans med andra yrkesgrupper och skapar dig en större förståelse för de olika professionernas betydelse för patienten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är nyfiken på att arbeta inom specialistpsykiatrin och är examinerad psykolog vid anställningsstart. Du är engagerad, har god social kompetens och samarbetsförmåga samt är nyfiken och lyhörd. Hos oss har vi ett gott arbetsklimat med en positiv grundinställning och god kollegial gemenskap - det är vi måna om att du bidrar till.
Intervjuer sker fortlöpande och beräknat tillträde är 2026-03-01. Tjänsten är en visstidsanställning som löper till 2027-02-28.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
