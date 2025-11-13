PTP -Psykolog, psykosmottagningen & äldrepsykiatrin Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Vi söker en PTP-psykolog som kommer vara både på Psykosmottagning och Äldrepsykiatriska mottagning
Psykosmottagningens målgrupp är patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd i åldern 18 till 60 år. Mottagningen är indelad i multiprofessionella team i vilka man arbetar utifrån att patientens behov. Arbetet sker enligt en modifierad Case Management-modell. Mottagningens arbete har sin grund i evidensbaserad vård och vi arbetar aktivt med nationella riktlinjer.
Äldrepsykiatriska mottagningen erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer över 60 år. Vid mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, skötare samt medicinsk sekreterare.
Vid båda mottagningarna sker samverkan dagligen med olika aktörer så som socialtjänst, primärvård, försäkringskassa och arbetsförmedling. På mottagningarna arbetar vi med mottagningsbesök och hembesök. Vi erbjuder både individuella behandlingar och behandling i gruppPubliceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du stödjer och utvecklar människor i livets alla skeden. Du arbetar både självständigt och i team med bedömning, utredning och behandling under handledning.
Arbetsuppgifterna följer Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer. Du har handledare på plats och en välfungerande psykologgrupp. Du deltar i Region Västerbottens PTP-program med halvdagsträffar antingen förlagda i Umeå eller digitalt. Alla träffar är obligatoriska och innefattar temadagar som leds av en erfaren psykolog, studiebesök eller genomgångar av professionsjuridiska och etiska frågeställningar. Förutom kompetensutveckling får du tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra PTP-psykologer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad psykolog med intresse för specialistpsykiatri. Psykologexamen innan tillträde är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk verksamhet; utrednings- och/eller behandlingsarbete.
Vi värderar personliga egenskaper högt och söker dig som tycker om att ta egna initiativ, är kreativ, ansvarstagande, arbetar strukturerat och trivs med att ingå i utvecklings- och förändringsarbeten. Du är en trygg och stabil person med ett professionellt och gott etiskt förhållningssätt. Vi ser att du kan arbeta självständigt såväl som i team och har en god kommunikativ förmåga, både i relation till kollegor såväl som patienter. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för både medarbetare och patienter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
