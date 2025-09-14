Psykoterapeut/psykolog till Shahnaz Rasouli KBT i Motala

Staffsolutions Nordic AB / Psykologjobb / Motala
2025-09-14


Visa alla psykologjobb i Motala, Vadstena, Mjölby, Karlsborg, Linköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Staffsolutions Nordic AB i Motala, Mjölby, Kumla, Norrköping, Örebro eller i hela Sverige

Vill du arbeta flexibelt och själv styra din arbetsbelastning? Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller psykoterapeut med inriktning KBT.
Arbetet består av 45-minuters samtal med fokus på behandling av ångest och depression. I dagsläget finns ett behov motsvarande upp till 40% men omfattningen kan anpassas efter dig och din tillgänglighet.
Du får stora möjligheter att själv styra när och hur du arbetar - arbetet kan ske både på plats och på distans.

Publiceringsdatum
2025-09-14

Kvalifikationer
Legitimerad psykolog/psykoterapeut med minst 2 år klinisk erfarenhet

Så ansöker du
Rekryteringsprocessen sköts av Staffsolutions och du anställs av Shahnaz Rasouli KBT.
Vi granskar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din.
Skicka ditt CV till oss senast den 10:e oktober och märk din ansökan med "Psykoterapeut/psykolog - Motala".
Vi ser fram emot att höra från dig och kommer att kontakta de sökande som matchar våra krav för vidare intervju.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: staff@staffsolutions.se

Arbetsgivare
Staffsolutions Nordic AB (org.nr 556593-4766)
591 35  MOTALA

Arbetsplats
Shahnaz Rasouli KBT

Kontakt
Rasmus Hornquist
rasmus.hornquist@staffsolutions.se

Jobbnummer
9507460

Prenumerera på jobb från Staffsolutions Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Staffsolutions Nordic AB: