Psykoterapeut/psykolog till Shahnaz Rasouli KBT i Motala
Staffsolutions Nordic AB / Psykologjobb / Motala
2025-09-14
Vill du arbeta flexibelt och själv styra din arbetsbelastning? Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller psykoterapeut med inriktning KBT.
Arbetet består av 45-minuters samtal med fokus på behandling av ångest och depression. I dagsläget finns ett behov motsvarande upp till 40% men omfattningen kan anpassas efter dig och din tillgänglighet.
Du får stora möjligheter att själv styra när och hur du arbetar - arbetet kan ske både på plats och på distans.Publiceringsdatum2025-09-14Kvalifikationer
Legitimerad psykolog/psykoterapeut med minst 2 år klinisk erfarenhet Så ansöker du
Rekryteringsprocessen sköts av Staffsolutions och du anställs av Shahnaz Rasouli KBT.
Vi granskar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din.
Skicka ditt CV till oss senast den 10:e oktober och märk din ansökan med "Psykoterapeut/psykolog - Motala".
Vi ser fram emot att höra från dig och kommer att kontakta de sökande som matchar våra krav för vidare intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: staff@staffsolutions.se Arbetsgivare Staffsolutions Nordic AB
(org.nr 556593-4766)
591 35 MOTALA Arbetsplats
Shahnaz Rasouli KBT Kontakt
Rasmus Hornquist rasmus.hornquist@staffsolutions.se Jobbnummer
9507460