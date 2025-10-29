Psykoterapeut/Psykolog med KBT till varmt och erfaret team
2025-10-29
, Filipstad
, Ljusnarsberg
, Nacka
, Nora
, Ljusnarsberg
, Ludvika
Vi söker psykoterapeut / psykolog / hälso- & sjukvårdskurator (Steg 1 KBT)
Vill du arbeta i ett erfaret team där både kompetens och kollegial värme är centrala?
Apoteksgårdens Kognitiva Center AB växer, och vi söker nu en behandlare med KBT-kompetens som vill vara en del av ett mindre, sammansvetsat team där man blir sedd, efterfrågad och får använda hela sin professionella bredd.
Vi verkar i glesbygd, vilket innebär att vi arbetar både inom företagshälsovård och hälso- & sjukvård och behöver kunna möta olika uppdrag med gott kliniskt omdöme. Här får du arbeta varierat, självständigt - och i ett sammanhang där man litar på din kompetens.
Vardagen är inte enformig - den kräver bred kompetens, gott omdöme och trygghet i rollen. Hos oss passar du som uppskattar variation, självständighet och ett arbetssätt där du faktiskt får påverka.
Vi söker dig som har
* Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator med steg 1 i KBT,
eller leg. psykolog / leg. psykoterapeut med KBT-kompetens, socionom
* Erfarenhet av självständigt terapeutiskt arbete
* Förmåga att ta ansvar, prioritera och hålla riktning även när förutsättningar skiftar
* Ett prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande
* Fördjupad kunskap om missbruk/beroende och samsjuklighet
* Traumaerfarenhet eller NPF-kompetens
* Bedömningsvana inom företagshälsovård
Vad du får hos oss
* Ett varmt, nära och tryggt kollegialt sammanhang
* Arbetstid där både klinik och utveckling ryms
* Fortbildning och handledning
* Gemensamma fortbildningsresor där vi också bygger relationer och minnen tillsammans
(tidigare resmål: t ex New York, Italien, Amsterdam)
Om du letar efter en arbetsplats där du både får ansvar och blir uppskattad - välkommen med din ansökan till Apoteksgårdens Kognitiva Center AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Skicka mail, sms eller ring: 070-981 20 10
E-post: info@apoteksgarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteksgårdens Kognitiva Center AB
(org.nr 556872-4586), https://www.apoteksgarden.se/
Källvägen 4 (visa karta
)
712 30 HÄLLEFORS Jobbnummer
9580563