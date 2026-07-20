Psykologer till Vuxenpsykiatrimottagning i Ängelholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Psykologjobb / Ängelholm Visa alla psykologjobb i Ängelholm
2026-07-20
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Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten en självklarhet för dig? Vågar du tänka nytt och bidra till utveckling av arbetssätt i psykiatrisk öppenvård? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vuxenpsykiatrimottagningen i Ängelholm arbetar cirka 34 medarbetare inom olika yrkeskategorier, däribland läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, kuratorer, psykologer, arbetsterapeut, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Mottagningen är organiserad i två team och arbetar med utredning och behandling av patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd, personlighetssyndrom samt neuropsykiatriska tillstånd.
Vi arbetar utifrån standardiserade vårdprogram och teambaserad vård, och strävar efter att ligga i framkant i utvecklingen av psykiatrisk öppenvård. Hos oss präglas arbetet av samarbete, öppenhet och hög kvalitet i patientarbetet.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu engagerade psykologer till oss!
En av tjänsterna innebär att arbeta heltid på mottagningen, medan de andra tjänsterna är delade mellan 50% arbete på den digitala enheten och 50% på mottagningen.
Som psykolog hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst att innebära psykologiskt bedömnings-utrednings och behandlingsarbete, såväl individuellt som i grupp. Du är teamets psykologiska expert, du arbetar övergripande och utgör denna nyckelkompetens för patienter, närstående och personal samt i samverkan med våra vårdgrannar. Mottagningen tillämpar fast vårdkontakt, en roll du kommer dela med övriga medarbetare på mottagningen. Du kommer även att ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier på mottagningen då vårt arbete är teambaserat
Vi erbjuder ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar. Du kommer till en trivsam arbetsplats med kollegor som har hög kompetens och som värnar om varandra. Möjlighet till mentorskap, extern handledning finns samt till viss del distansarbete parallellt med arbete på mottagningen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom det psykiatriska området. Är du specialistpsykolog och/eller legitimerad psykoterapeut är det meriterande.
Du bör ha stort intresse av att arbeta med psykologiska frågeställningar med patienten i fokus. Arbete sker både i team, individuellt och i grupp varför det är viktigt att du har god samarbetsförmåga samt vana att fatta egna beslut. Vidare ser vi gärna att du har ett kreativt och flexibelt arbetssätt för att bidra till ett öppet klimat och till verksamhetens utveckling. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Då teamarbetet är uttalat teambaserat lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten med en jämn könsfördelning samt olika etniska och kulturella bakgrunder bland våra medarbetare.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen sker löpande urval. Välkommen att bli en del av oss! Ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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250 20 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Carina Dahlberg, Enhetschef carina.dahlberg@skane.se 0431-815 07 Jobbnummer
10007759