Psykologer till Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård
2025-08-14
Vill du vara med och göra skillnad för barn och familjer i hela Värmland? På Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård arbetar vi tillsammans för att ge de yngsta barnen en trygg och god start i livet.
Här möts du av ett engagerat team som värdesätter förebyggande arbete, gott samarbete och att varje dag bidra till barns utveckling och välmående. Nu söker vi tre nya psykologkollegor - två för tillsvidareanställning och en för ett vikariat.
Din arbetsplats
Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård har ett länsövergripande uppdrag och utgår från Karlstad. Vi reser regelbundet till mottagningar över hela länet för att säkerställa att vi når alla som behöver vårt stöd. Mödrahälsovården och Barnhälsovården är våra nära samarbetspartners, liksom andra aktörer runt barnet och dess familj.
På mottagningen arbetar tolv legitimerade psykologer, PTP-psykologer, vårdadministratörer och enhetschef. Psykologmottagningen är en del av Barn- och familjestödsenheten, där även Föräldrastödsmottagningen och föräldrastödsteamet Tummen ingår. Tillsammans arbetar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och familjer i hela länet.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss får du möjlighet att göra en verklig skillnad i de yngsta barnens och deras familjers liv. Du arbetar förebyggande med fokus på att ge råd, stöd, bedömning och behandling till blivande och nyblivna föräldrar, småbarnsföräldrar och barn upp till förskoleklass (0-6 år). Genom att stödja föräldraskapet och föräldrasituationen hjälper du till att undanröja hinder för barnens utveckling och välmående. Dessutom ingår konsultation till mödra- och barnhälsovårdens personal samt samverkan med vårdgrannar, vilket bidrar till en bred och varierad arbetsdag.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som har ett stort intresse för förebyggande arbete med de yngsta barnen och deras familjer i fokus. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten ingår. För att utföra arbetet på bästa sätt behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter, justerar ditt synsätt och arbetssätt effektivt och ser förändringar som en chans till förbättring. Du har god förmåga att arbeta självständigt med stort patientfokus och en lösningsfokuserad inställning till arbetet. Strukturerad och med förmåga att begränsa dig i dina arbetsuppgifter, använder du din tid på ett klokt sätt och tar eget ansvar för dina mål. Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Låter detta som du? Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Om Region Värmland

Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Barn, unga och familjehälsa Kontakt
